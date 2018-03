Acusados de abusar y corromper a menores quedaron detenidos

Fotos IMPUTADOS. Los depravados enfrentan cargos por corrupción de menores y abuso sexual agravado.

21/03/2018 -

Dos de los tres acusados de abusar y corromper a cuatro menores en el interior del departamento Juan Felipe Ibarra, quedaron detenidos ayer por disposición de la Justicia.

Los dos hombres, que mantienen un parentesco con las víctimas, habían sido aprehendidos durante el fin de semana y ayer la representante del Ministerio Público, Victoria Ledesma -miembro del equipo fiscal de la Dra. Aída Farrán Serlé-, solicitó en la audiencia la conversión en detención por el plazo de 15 días.

El juez de Control y Garantías, Dr. Rodolfo Améstegui, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y los dos sospechosos permanecerán al menos 15 días privados de su libertad, aunque se encuentran bajo tratamiento médico por estar infectados con enfermedades venéreas, las cuales le contagiaron a los menores víctimas del aberrante hecho.

La Dra. Farrán Serlé, manifestó que para ayer "estaba prevista la recepción de la declaración de imputado a estas dos personas que se encuentran privadas de la libertad, acusados uno de ellos por el supuesto delito de ‘corrupción de menores agravada’, y el otro es un delito de ‘abuso sexual doble calificado por el grave daño en la salud y por la transmisión de enfermedad infectocontagiosa’".

"No se pudo llevar a cabo en horas tempranas, ya que se encontraban en un centro de asistencia médica pública, en virtud de que están bajo tratamiento", agregó y adelantó que la medida se llevará a cabo en esta jornada.

Respecto de la salud de los menores, la fiscal remarcó: "Los niños están bajo tratamiento, tres hermanos en el Centro de Salud Banda y la otra víctima en el Cepsi".

"Me he dirigido a la Subnaf para que me informe cuáles son las medidas que se han llevado a cabo para establecer el entorno familiar, la problemática que tienen los tres menores como así también el otro niño infectado", remarcó.

"Lo fundamental es corroborar si hay otros niños padeciendo esta enfermedad en virtud de que tengo un informe socioambiental que habla a las claras de una promiscuidad extrema", concluyó la Dra. Farrán Serlé.

En las próximas semanas los menores declararán en Cámara Gesell y allí se buscará ahondar sobre las prácticas a las que eran sometidos y expuestos.