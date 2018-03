Fotos El intendente de Los Telares convirtió su dolor en compromiso con la seguridad vial

El intendente de Los Telares, José Araujo, utilizó su cuenta de Facebook para dar un mensaje a la población luego de perder a su hijo Iván Araujo en un accidente de tránsito. El fatídico hecho sucedió en la madrugada del pasado domingo cuando el joven de 22 años fue atropellado mientras se conducía en una motocicleta. A través de su cuenta, expresó: "Quiero agradecer profundamente a todas las personas que se llegaron para acompañarnos en este difícil momento, también a todos los que se comunicaron por los distintos medios para saludarnos y brindarnos su apoyo". "Busco alguna explicación de lo que pasó y no la encuentro, dicen que Dios sabe por qué hace las cosas pero tampoco me cierra, solo sé que hubo imprudencia de ambas partes y que él se llevó lo peor, que la muerte de José Iván Araujo sirva para que cada vez que subamos a un vehículo de cualquier tipo pensemos y tomemos conciencia de lo que eso implica: las leyes y las normas están vigentes, sólo hay que respetarlas y cumplirlas; no hay nada que se pueda hacer después, todo debe ser antes, después ya es tarde", lamentó. "No hay palabras de consuelo, sólo aceptar la realidad y una vez más tener fe de que algún día nos reencontraremos. Ya nada será como antes, pero debo seguir luchando por mi familia, por mi pueblo que tanto espera y aquí quiero dejar asentado que a partir de ahora tengo un nuevo desafío en nombre de la memoria de mi querido Iván, de luchar por la seguridad de las personas que viven o frecuentan nuestra ciudad". "Que aunque nos cueste y nos incomode lo debemos hacer; pondremos el mayor esfuerzo para protegerlos. A los papás y familiares de tantos jóvenes, que no se molesten con las autoridades, al contrario que les den las gracias cada vez que les reciban un vehículo por conducir de manera indebida. No será fácil. pero hay que hacerlo, de otra manera seguiremos lamentando pérdidas de nuestros seres queridos. No digo que con esto solucionamos todo, pero sí estoy convencido de que nos va a ayudar, ojalá lo entiendan y compartan conmigo". "Por último, quiero agradecer a todo el pueblo en general por compartir y acompañar este profundo dolor que hoy nos embarga, que Iván los proteja siempre desde su estrella y los guíe por el buen camino, un gran abrazo a todos", finalizó.