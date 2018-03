Los jóvenes y la masonería

21/03/2018 -

En referencia a las afirmaciones del Gran Maestro Argentino de la Logia Masónica en la Argentina, sobre que muchos jóvenes santiagueños se unieron a este movimiento en los últimos tiempos, monseñor Chávez afirmó que le preocupa que esta "sea una alternativa de la fe cristiana", aunque sin darle mayor entidad.

"El tema de la masonería es algo muy amplio, que no respecta sólo a la fe, sino que tiene muchas expresiones. Lo que sí puede preocupar es el tema de que sea una alternativa de la fe cristiana. De hecho hay muchas salidas que van teniendo los jóvenes y no jóvenes, como alternativas de la fe, y eso no es de ahora", analizó.

"Decir muchos jóvenes es algo muy impreciso, habría que ver si hay un estudio serio que se ha hecho, para que a partir de eso podamos sacar una conclusión", observó.

"Lo que sí nos preocupa siempre, es cuando los jóvenes dejan de tener una alternativa, dentro o fuera de la fe, que sea una alternativa de vida, con actitudes positivas, de amor a los demás, de búsqueda de bien común, de la justicia. Eso es lo que siempre esperamos y alentamos desde la Iglesia, a que todos aquellos que tengan o no la fe cristiana, hagan una opción de todos estos valores. No me preocuparían este tipo de afirmaciones, sí nos preocupa los jóvenes que hagan opciones de una vida sin valores", concluyó.