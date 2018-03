El escultor y pintor Juan Bejarano dejará plasmado su arte en eucaliptos secos del Parque Aguirre

21/03/2018 -

Los numerosos eucaliptos sin vida en el Parque Aguirre despertaron una original y bella inspiración al artista santiagueño Juan Bejarano, y comenzó una "intervención sobre árbol seco", y plasmará su obra en 8 especies ubicadas en el paseo de la avenida Olaechea.

"La idea ha surgido de una manera muy particular. Una cuestión laboral hacía que viniéramos con mi esposa y almorzáramos en el Parque, antes de que cada uno continuara con sus tareas. Y veíamos muchos eucaliptos secos, y nos preguntábamos si los irían a cortar, y ella me preguntaba si se podía hacer algo, si se podía intervenir. Entonces le propuse hacer un proyecto, que yo haría las composiciones de la obra y que ella lo elaborara para presentarlo. De ese modo vine hasta Parques y Paseos, me recibió el director y muy gentilmente lo plantearon en la Municipalidad, donde lo aceptaron", contó Juan a EL LIBERAL.

Serán ocho los árboles que intervendrá, y está pronto a terminar su primer trabajo, sobre el veredón ubicado al frente del Colegio San Francisco.

Bejarano, describió así su obra: "La temática de la obra hace alusión a la lectura y son niños que están escalando sobre una escalera caracol, cuyos peldaños están realizados con libros. El primer niño está ascendiendo, el segundo está observando y el tercero está en el sentido de gloria, apuntando hacia el cielo con el libro. Los colores que están empleándose son amarillo, azul y rojo, que son los primarios, porque la temática es primaria y también la estructura espiral de la composición".

Sobre las características del trabajo en árboles secos, contó que el eucalipto es una madera que presenta algunas limitaciones. "No es muy óptima para devastar, porque tiene ciertas características en sus vetas, se abre demasiado y en algunos casos se ahueca, y ante eso la intervención la hago, ensamblando imágenes".

Para cada espacio de su trabajo, Juan escribió estos aforismos: "El libro acoge en su interior; el mítico encanto de la imaginación; leer es elevarse creativamente a los sueños; objetivos reales de la vida, fortaleciendo así una sociedad libre en los criterios decisivos del mañana".

"Es alegórico a la lectura y lo hice precisamente porque estoy frente a un colegio", relató.