Old Lions se juega la clasificación en casa

21/03/2018 -

Mientras Santiago Lawn Tennis marcha segundo en la Zona 2 del Torneo del Interior B, Old Lions se jugará el próximo domingo sus chances de meterse en cuartos de final del Torneo del Interior C en un decisivo duelo ante Capri de Misiones. El triunfo conseguido en Corrientes ante Aranduroga fue clave para Lawn Tennis, que ahora jugará como local ante el Jockey Club de Villa María, que es el puntero del grupo.

Mientras que Old Lions definirá con los misioneros quién acompañará a los mendocinos a cuartos de final, cuando este domingo se dispute la última fecha de la fase clasificatoria del TDI C.

Resultados

Torneo del Interior B. Zona 1: Trébol 45/7 San Martín (Villa María); Universitario (MDP) 26/23 Roca RC. Posiciones: Trébol 7; Universitario 6; San Martín 5; Roca RC 1. Zona 2: Aranduroga 22/30 Santiago Lawn Tennis; Jockey VM 60/7 Tilcara (Paraná). Posiciones: Jockey 10; Lawn Tennis 9; Aranduroga y Tilcara RC 0.

Zona 3: Univ. (B. Blanca) 22/16 Sixty; Univ. (Rosario) 16/21 Tequé (Mendoza). Posiciones: Tequé RC 9; Universitario (BB) y Univ. (Ros) 5; Sixty RC 1. Zona 4: Banco (Mendoza) 23/25 Marabunta; Univ. (Salta) 66/12 Comercial. Posiciones: Univ. (Sal) 10; Marabunta 9; Banco RC 1; Comercial 0. Torneo del Interior C. Zona 1: Cardenales 31/21 Córdoba Rugby; Carrasco Polo 33/10 Universitario (Santa Fe). Posiciones: Cardenales 8; Carrasco Polo 6; Córdoba RC 4; Universitario 0. Zona 2: Mendoza RC 37/24 Old Lions; Capri 30/13 Carlos Paz RC Posiciones: Mendoza RC 8; Old Lions y Capri 5; Carlos Paz RC 0. Zona 3: Comodoro RC 27/31 San Patricio: El Nacional RC 27/23 Provincial. Posiciones: San Patricio y El Nacional 8; Comodoro RC 2; Provincial 1. Zona 4: Los Cardos 54/10 Bigornia; San Juan RC 45/33 Pucaru SG Posiciones: San Juan RC 9; Pucaru SG y Los Cardos 5; Bigornia 0.