Playoffs de los torneos que organiza la NBA Santiagueña

21/03/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán varios partidos de playoffs de los torneos organizados por la NBA Santiagueña.

Por el Torneo Amateur de Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Polideportivo Nº 2, Sport Line vs. Las Estrellas; en Sportivo Mariano Moreno, Bosco Unidos vs. Parque Sur; en Villa Constantina, Clasificados en Santiago.com vs. El Rejunte; en Club Huaico Hondo, San José vs. ISPP.

Por el Torneo Miguel Cortijo para mayores de 45 años, en Villa Mercedes se enfrentarán Los Colorados y Huaico Hondo A.

Las restantes series son las siguientes: Nicolás Avellaneda vs. Don Bosco y Defensores del Sud vs. Ingenieros.