Asesinan a un gendarme para robarle la moto

21/03/2018 -

Un gendarme fue asesinado de un balazo delante de su novia, integrante de la misma fuerza, al tirotearse con uno de los delincuentes que intentaron robarle la moto en la que circulaban por la localidad bonaerense de Altos de Laferrere, partido de La Matanza.

Según informaron las fuentes policiales el primer alférez Luis Alberto Lema (37), fue asesinado por dos delincuentes que pretendían robarle su moto.

El hecho

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 del lunes, en la ruta provincial 21, entre las avenidas Marconi y Cristianía, de Altos de Laferrere, en el sudoeste del conurbano, donde Lema y su novia, de 23 años, iban en una moto Yamaha XTZ color azul y fueron sorprendidos por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos rodados del mismo tipo.

De acuerdo con los voceros, Lema formaba parte de la Unidad 34 de Gendarmería "Cinturón Sur", pero al momento del hecho, al igual que su novia, se hallaba franco de servicio y vestido con ropas de civil.

La joven pareja de Lema declaró ante la Justicia que alcanzó a ver sólo a dos de los delincuentes que primero los pasaron por el costado y se detuvieron con su moto más adelante para no dejarlos pasar, por lo que su novio disminuyó la velocidad de la marcha. En esas circunstancias, el tirador se acercó a la carrera para apoderarse del rodado de las víctimas pero no lo logró porque el gendarme se identificó como tal y se resistió con un arma particular.

En ese momento se originó un tiroteo entre Lema y el "motochorro" que terminó cuando éste escapó junto a su cómplice en la moto en la que había arribado y sin concretar el robo.

Lema y su novia quedaron tendidos en el piso, el primero baleado en el abdomen y ella ilesa. Tras el asalto y tiroteo, Lema fue trasladado en un patrullero policial hasta el Hospital Balestrini y alojado en la sala de terapia intensiva.

Sin embargo, luego de permanecer internado en estado crítico, el gendarme murió cerca de las 3.45, a raíz de una herida de bala a la altura del ombligo.