Fotos Convocan a docentes a los actos de opción de cargos en el Nivel Primario

21/03/2018 -

El Consejo General de Educación a través de la Dirección General de Nivel Primario informa a los maestros de grado, celador, secretario y especial de la Región 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jornada completa; inscriptos y clasificados en listado ordinario, elaborados por la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Primario, que se realizará un acto de opción de cargos de conformidad a pautas establecidas por el Consejo General de Educación, mediante Resolución Nº154/18. Será el lunes 26 de marzo, a partir de las 8.30, en el local de la Escuela Nº542 "Agustina P. de Libarona", ubicada en Antenor Álvarez y pasaje Agustina Libarona (Región Nº 1); y en la Escuela Nº55 "Amadeo Jacques", de Lavalle Nº856, La Banda (Región Nº 2). El martes 27 de marzo, a partir de las 8.30, será en el local de la Escuela Nº542 "Agustina P. de Libarona" (regiones Nº 3,5,7), y en la Escuela Nº55 "Amadeo Jacques" (regiones Nº 4,6,8). Y el miércoles 28 de marzo, tendrá lugar a partir de las 8.30 en el local de la Escuela Nº542"Agustina P. de Libarona" (jornada completa). El mismo será conforme a siguiente cronograma: LUNES 26 Región 1 Maestro de Grado, inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº15, Sumamao (turno mañana); Escuela Nº23, Capital, (turno mañana); Escuela Nº23, Capital, (turno tarde); Escuela Nº28, Capital (T.M.); Escuela Nº27, Capital, (T.M.); Escuela Nº33, Capital (T.T.); Escuela Nº149, Capital, (T.M.); Escuela Nº237, Capital (T.T.); Escuela Nº281, Capital (T.T.); Escuela Nº388, Capital (T.T.); Escuela Nº388, Capital (T.M.); Escuela Nº398, Capital (T.T.); Escuela Nº398, Capital (T.T.); Escuela Nº407, Capital (T.M.); Escuela Nº407, Capital (T.M.); Escuela Nº427 Monte Redondo (T.M.); Escuela Nº719, Capital (T.M.); Escuela Nº748 Villa Atamisqui (T.T.); Escuela Nº763, Capital (T.T.); Escuela Nº765, Capital (T.M.); Escuela Nº765, Capital (T.T.); Escuela Nº765, Capital (T.T.); Escuela Nº765, Capital (T.T.); Escuela Nº824, Capital (T.M.); Escuela Nº1.128, Capital (4º C); Escuela Nº1.128, Capital (T.M.); Escuela Nº1.128, Capital (T.T.); Escuela Nº1.173, Capital (T.M.); Centro Experimental Nº3 Loreto (T.M.); Centro Experimental Nº7, Capital (T.M.); y un cargo vacante para Escuela Nº407, Capital (T.T.); Escuela Nº23, Capital (T.T.); y Centro Experimental Nº1, Capital (T.T.). Maestro Celador, inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº33, Capital (T.M.); Escuela Nº398, Capital (T.M.), y Escuela Nº719, Capital (T.T). Maestro Especial: Área: Música: Inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº28, Capital (T.M.); Centro Exptal. Nº3, Loreto (T.M.); y un cargo suplente para Escuela Nº1.128, Capital (T.M.). Ár e a : T e cnología: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº281, Capital (T.M.); Escuela Nº748, Villa Atamisqui (T.M.); Escuela Nº1.060, Yolo Huasi (T.M.); y un cargo suplente para Escuela Nº1.128, Capital (T.M.); Escuela Nº1.243, Capital (T.M.); C. Exptal. Nº3, Loreto (T.M.) y Escuela Nº29, Capital (T.M.). Área: Educación Física: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº27 Capital (T.M.) y Escuela Nº27, Capital (T.T); y un cargo suplente para Escuela Nº407, Capital (T.M.yT.); Escuela Nº1.099, Loreto (T.M.); Escuela Nº1.132 Capital (T.M.yT.); Escuela Nº1.239, Capital (T.T.); y C. Exptal. Nº3, Loreto (T.M.). Área: Inglés: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº149, Capital (T.M.); y un cargo suplente para Escuela Nº231 Capital (T.M.yT) y Escuela Nº281 Capital (T.M.yT.) Área: Carpintería: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº1.128, Capital (T.M.). Región 2 Maestro de grado: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº42 Antajé (T.M.); Escuela Nº66 Chaupi Pozo (T.M.); Escuela Nº414 San José de Flores (T.M.); Escuela Nº417 Pozo del Castaño (T.M.); Escuela Nº496 El Quebrachal (T.M.); Escuela Nº616 Concháyoj (T.M.); Escuela Nº677 La Banda (T.T.); Escuela Nº677, La Banda (T.M.); Escuela Nº780 El Alambrado (T.M.); Escuela Nº831 Garza (T.T.); Escuela Nº831 Garza (T.T.); Escuela Nº838 La Florida (T.M.); Escuela Nº1.116 San José (T.M.); Escuela Nº1.161 Colonia El Simbolar (T.M.); Escuela Nº1.084 Forres (T.M.); Escuela Nº1.244 La Banda (T.T.); y un cargo vacante para Escuela Nº91 (P.U.) El Puestito (T.M.); Escuela Nº226 La Banda (T.M.) y Escuela Nº808 San Felipe (T.M.). Maestro Celador: Inicia Listado Ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº150 La Banda (T.M.). Maestro Secretario: inicia listado ordinario: Escuela Nº82 Taboada (T.M.). Maestro Especial: Área: Plástica: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº59 Beltrán (T.M.yT). Área: Tecnología: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº59 Beltrán (T.M.yT). Área: Música: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº127 La Banda (T.M.); y C. Exptal. Nº8 Clodomira (T.T.). Área: Educación Física: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº375 La Banda (T.T.), y Escuela Nº927 Km. 0 (T.M.). MARTES 27 Región 3 Maestro de Grado: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº247 Los Miranda (T.M.); Escuela Nº477 Taco Pozo (T.M.); Escuela Nº607 Villa Balnearia (T.T.); Escuela Nº673 Las Termas (T.T.); Escuela Nº673 Las Termas (T.M.); Escuela Nº1.245 Las Termas (T.M.) y C. Exptal. Nº6 Las Termas (T.M.); y un cargo vacante para Escuela Nº 350 San Pablo (T.T.) y Escuela Nº418 Nueva Esperanza (T.T.). Maestro Celador: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº761 Las Termas (T.M.). Maestro Especial: Área:: Inglés: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº673 Las Termas (T.T.). Área: Tecnología: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº579 Pozo Betbeder (T.M.). Región 4 Maestro de Grado: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº56 Icaño (T.T.); Escuela Nº 56 Icaño (T.T.); Escuela Nº156 Añatuya (T.M.); Escuela Nº156 Añatuya (T.T.); Escuela Nº 169 Añatuya (T.M.); Escuela Nº204 Bandera (T.M.); Escuela Nº483 Lote 5-Gral. Taboada (T.M.); Escuela Nº484 Tomás Young (T.M.); Escuela Nº733 Guardia Escolta (T.M.); Escuela Nº881 Colonia Libanesa (T.M.); Escuela Nº1.027 Los Juríes (T.T.); Escuela Nº1.027 Los Juríes (T.M.); y Escuela Nº1200 Lote 8, Gral. Taboada (T.M.); y un cargo vacante para Escuela Nº79 Selva (T.T.); Escuela Nº156 Añatuya (T.T.); Escuela Nº676 Los Juríes (T.M.); Escuela Nº676 Los Juríes (T.M.); C. Exptal. Nº2 Añatuya (T.T.); C. Exptal. Nº2 Añatuya (T.M.); y C. Exptal. Nº2 Añatuya (T.M.). Maestro Celador: Inicia Listado Ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº79 Selva (T.M.); y Escuela Nº1.027 Los Juríes (T.T.). Maestro Secretario: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº751 Bandera (T.M.). Maestro Especial: Área: Tecnología: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº204 Bandera (T.M.yT.) y C. Exptal. Nº2 Añatuya (T.M.yT.). Área: Plástica: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº79 Selva (T.M.yT.) y Escuela Nº733 Guardia Escolta (Días y horario a convenir); y un cargo suplente para Escuela Nº1.027 Los Juríes (T.M.). Área: Música: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº1.027 Los Juríes (T.M.). Área: Inglés: Inicia Listado Ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº79 Selva (T.M.yT). Región 5 Maestro de Grado: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº159 Vilelas (T.M.); Escuela Nº198 Quimilí (T.M.); Escuela Nº539 El Colorado (T.M.); Escuela Nº627 Árbol Blanco (T.M.); Escuela Nº784 Tintina (T.T.); Escuela Nº784 Tintina (T.M.); Escuela Nº865 Lote 52 (T.M.); Escuela Nº1.010 Yuchán (T.M.) y Escuela Nº1.246 Lote 51 (T.M.); y un cargo suplente para Escuela Nº352 Bajo Hondo (T.M.); Escuela Nº 784 Tintina (T.M.); y Escuela Nº871 Quimilí (T.T.). Área: Música: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº160 Suncho Corral (horario a convenir). Área: Tecnología: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº 871 Quimilí (T.M.); y Escuela Nº871 Quimilí (T.T.). Región 6 Maestro de Grado: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº188 Sacháyoj (T.T.); Escuela Nº351 San Antonio (T.M.); Escuela Nº357 La Manga (T.M.); Escuela Nº376 Esteco (T.M.); Escuela Nº383 Nueva Esperanza (T.M.); Escuela Nº421 Monte Quemado (T.T.); Escuela Nº500 Los Pirpintos (T.T.); Escuela Nº806 El Ceibal (T.M.); Escuela Nº913 Campo Gallo (T.T.); Escuela Nº913 Campo Gallo (T.M.); y Escuela Nº1.149 Tacioj (T.M.). Área: Tecnología: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº1.162 Pampa de los Guanacos (T.M.yT). Región 7 Maestro de Grado: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº20 Doña Luisa (T.M.); Escuela Nº53 San José del Vizcacheral (T.M.); y un cargo suplente para Escuela Nº674 Luján (T.M.). Área: Plástica: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº17 (T.T.); y Escuela Nº243 Frías (T.T.). Región 8 Maestro de Grado: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº11 Villa Ojo de Agua (T.T.); Escuela Nº11 Villa Ojo de Agua (T.M.); y Escuela Nº11 Villa Ojo de Agua (T.T.); y un cargo suplente para Escuela Nº794 Oratorio (T.M.); Escuela Nº982 Sumampa (T.M.) y Escuela Nº982 Sumampa (T.M.). Maestro Especial: Área: Música: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº11 Villa Ojo de Agua (T.M.); y Escuela Nº772 Villa Ojo de Agua (T.M.yT.). Área: Plástica: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº11 Villa Ojo de Agua (T.T.). MIÉRCOLES 28 Jornada Completa: Maestro de Grado: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº 61 Lavalle; Escuela Nº473 La Invernada; Escuela Nº802 Malbrán; Escuela Nº829 Pozuelos; Escuela Nº955 Pozo del Arbolito; Escuela Nº977 Nueva Francia; Escuela Nº1.241 Capital; y Escuela Nº1.242 Capital. Maestro Especial: Área: Educación Física: inicia listado ordinario: un cargo suplente para Escuela Nº473 La Invernada (T.T.). Área: Taller Rural: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº925 Barranca Colorada (T.T.). Área: Tareas Agrarias: inicia listado ordinario: un cargo vacante para Escuela Nº862 Los Pereyra (T.T.). Asimismo se informa que deberán asistir con DNI, Régimen de Incompatibilidad firmado por la autoridad de cada institución educativa en el cual se declare el/los cargos de origen, con horario, certificación negativa emitida por la Anses desde la página oficial del organismo o la renuncia a las horas o cargos que tuvieren en caso de opción de un nuevo cargo u horas cátedras que excedan los topes establecidos en la Resolución Nº841/17 prorrogada por Resolución N°39/18 (un solo cargo por todos los niveles o hasta 15 horas cátedra en Nivel Secundario o hasta 12 horas cátedra en Nivel Superior), actas de nacimiento de hijos a cargo y sentencia de adopción de hijos a cargo y/o curatela para dirimir en caso de empate de puntaje y certificado de residencia . Igualmente, se indica que de surgir nuevos cargos los mimos se incorporarán hasta 24 horas antes del acto de opción y serán exhibidos en las sedes de designación como así también, en la página oficial de Facebook del Ministerio de Educación.