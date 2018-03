Fotos Aumentaron los valores mayoristas de combustibles

Mientras algunas de las más importantes compañías petroleras que operan en el país con la excepción de YPF anunciaron reajustes de 4,5% en los combustibles para el segmento mayorista, desde la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero (Cepase), señalaron que ese aumento no se traducirá en un traslado inmediato en los valores minoristas en surtidor.

Cabe destacar que el último aumento al público se registró durante los primeros días del mes de febrero. Fue del 3.5% para las naftas y gasoil, tras un 5% que se había aplicado días atrás. Se trató del cuarto ajuste desde que el gobierno dispuso la liberación de precios en octubre del año pasado.

La variación, del 4.5% promedio, tiene su origen en ‘los últimos movimientos del mercado’, según consignó el portal surtidores.com.

A su vez, desde la Cepase su presidente Dr.Pedro Llorvandi, ‘en virtud que las petroleras aumentaron el precio mayorista hay algunas especulaciones que se trasladará al precio minorista pero nosotros creemos que no habrá suba en precio minorista porque cuando se incrementó el 1 de marzo, cuando se aplicó la variación del ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) las petroleras tendrían que haber bajado el precio y no lo hicieron’. Agregó que esto fue así ‘porque el Gobierno congeló el precio del ITC en monto al 1 de diciembre de 2017 esa fue una decisión que el Gobierno tomó a último momento y nosotros pensamos que se iba a tomar con el último importe del 28 de febrero. Esa diferencia las petroleras la usaron para incorporarla al precio. O sea, bajaron el impuesto, las petroleras lo subieron y el precio al público no cambió’. Puntualizó: ‘Los precios al público del 28/2 y el 1/3, no variaron pero la composición interna en la estructura de costos sí. Las petroleras aumentaron y compensaron la diferencia del dólar a $20 que está ahora’.