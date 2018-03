Ben Affleck, en la "Triple Frontera"

21/03/2018 -

El actor guatemalteco Óscar Isaac y el chileno Pedro Pascal compartirán escenas con Ben Affleck en un thriller sobre el narcotráfico en la zona de la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay, que prepara el cineasta J.C. Chandor. Junto a Isaac y Pascal, la actriz Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, será parte de un elenco en el que también aparecen Charlie Hunnam y Garrett Hedlund. La plataforma digital Netflix será la encargada de hacer realidad este proyecto que, bajo el título provisional de "Triple Frontier (Triple Frontera)", que circuló por Hollywood durante años. En esta cinta se narrarán los esfuerzos de cinco amigos que se reúnen para eliminar a un narcotraficante en Sudamérica. "Triple Frontier" hace referencia a la zona fronteriza que comparten Paraguay, Argentina y Brasil en el cruce de los ríos Paraná e Iguazú. Se trata del enésimo intento de sacar adelante este largometraje al que en los últimos años han estado relacionados, con mayor o menor grado de compromiso, actores como Tom Hanks, Johnny Depp, Tom Hardy, Channing Tatum o Mahershala Ali. También se rumoreó que la cineasta Kathryn Bigelow podría sentarse en la silla del director de este filme, según un cable de Télam. Netflix anunció que el 26 de marzo comenzará en Hawai (EE.UU.) un rodaje que también se desplazará a California y Colombia. Ganador del Globo de Oro a mejor actor de serie limitada por "Show Me a Hero" (2015), Isaac es uno de los valores en alza en Hollywood gracias a su participación en las nuevas cintas de "Star Wars" y en otros filmes como "Inside Llewyn Davis" (2013), "Ex Machina" (2014) o "Annihilation" (2018). Por su parte, Pedro Pascal alcanzó la fama por sus papeles en las series "Narcos" y "Game of Thrones" y estrenó el año pasado la cinta de acción y comedia "Kingsman: The Golden Circle". Asimismo, Adria Arjona forma parte del reparto de la película "Titantes del Pacífico 2" que llegará a los cines este jueves, y cuyos trailers ya generaron gran expectativa entre los seguidores.