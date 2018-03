Caponi no logra convencer a los fans de Sandro

Fotos descargo. El actor usó las redes sociales para contestar las críticas del público.

21/03/2018 -

El público tiene la última palabra. La interpretación de Marco Antonio Caponi como "Sandro", en su etapa adulta, disgustó a los seguidores de la serie televisiva, quienes usaron las redes sociales para quejarse por el alejamiento de Agustín Sullivan, el joven actor que se puso en la piel del cantante, en los primeros años de su carrera.

La crítica alcanzó proporciones insospechadas, al punto tal que el propio actor se vio obligado a usar la misma vía para defender su trabajo."La opinión de la gente no es crítica, es opinión. Celebro la incomodidad del espectador", escribió en Twitter.

Y hubo quien, con su comentario, le dio la posibilidad de rescatar la interpretación de su colega, Sullivan, y de hablar de equipo, no de competencia. "Si después de Sullivan, seguía Julio Chavez, Al Pacino o Brad Pitt protagonizando la segunda parte de Sandro, estoy segura que también los iban a matar con las críticas. Sos muy talentoso, Caponi. Y creo que te jugó en contra el fenómeno (¿tal vez inesperado?) de @agu_sullivan", escribió un usuario y Caponi respondió: "No se trata de competencia, se trata de aceptar la decisión, que por algo es. No me juega en contra. Al contrario, ¡celebro, somos equipo!".

Otros pusieron el foco en la falta de similitud del actor con el cantante. "Sandro no era un adicto y mucho menos un rolinga salido de una alcantarilla", escribió un seguidor en relación a las imágenes que muestran al cantante siempre con un cigarrillo en la mano, y con una cercanía al rock en su interpretación musical. Caponi no dejó pasar este comentario y se detuvo en la adicción del "Gitano". "Lamento informarte que sí, murió por adicción al tabaco, ¡y se influenció por todas las distintas etapas del rock!’.

Los actores saben que no hay nada más saludable que desdramatizar una situación. Por eso, para cerrar el contrapunto con los seguidores de la serie sobre la vida de Sandro, Caponi hizo uso de la ironía. "No se parece en nada a Sandro, ¿Por qué cambiaron el actor? Hay que matarlo... yo sé lo que digo, escuché dos canciones un día en lo de mi tío".

La serie "Sandro de América", que se emite de lunes a jueves en el prime time de Telefé y es el programa de mayor audiencia del año, se despedirá el martes 27 en el Gran Rex, con la presencia de los actores que encarnan al popular cantautor: Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau, quienes verán el capítulo final junto a sus fanáticos.

Los 13 capítulos de la ficción, escritos por Esther Feldman y equipo, con dirección de Israel Adrián Caetano, se emiten como tira diaria desde el lunes 5 de este mes en un intento de encender el rating en tiempos de streaming.

El envío producido por The Magic Eye y General Video, con el apoyo de Incaa para Telefé, tiene una fuerte presencia en las redes sociales y continuará ese vínculo de fidelidad con los televidentes hasta en la emisión final.

Telefé suele despedir a sus creaciones más populares con programas especiales emitidos desde el teatro, como sucedió con las tiras "Graduados" en 2012 y "Dulce amor".