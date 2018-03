Zuckerberg reconoció las fallas de Facebook y prometió cambios

Fotos Mark Zuckerberg.

A cuatro días de que el escándalo de Cambridge Analytica explotara en la web, Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook habló sobre lo sucedido y redobló su compromiso para recomponer “la ruptura de la confianza” de los usuarios.

“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos y si no podemos entonces no merecemos servirte. He estado trabajando para entender exactamente qué pasó y cómo asegurarnos de que no vuelva a pasar”, manifestó el CEO de la red social.

Zuckerberg aseguró que se hará una auditoría en todas las apps que accedieron a grandes volúmenes de información y se implementarán las herramientas necesarias para que los usuarios puedan determinar qué aplicaciones podrán acceder a su cuenta.

