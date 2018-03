Dos actrices acusaron a Steven Segal de violación y abuso de menores

Notas Relacionadas

Técnicos asisten a una Asociación de la Agricultura Familiar

Hoy 18:53 -

En las últimas horas, el prestigioso actor Steven Seagal fue acusado de violación y abuso de menores. Regina Simons y Faviola Davis dieron una conferencia de prensa donde relataron los ataques sexuales sufridos a manos del famoso.

Te recomendamos: "Los infartantes desnudos de Emily Ratajkowski en Instagram"

“Cerró la puerta y se acercó por detrás. Empezó a besarme el cuello y quitarme la ropa. Estaba en shock. Yo no era sexualmente activa”, aseguró Simons. Lo narrado habría sucedido en la mansión de Seagal en 1992, en una fiesta de final de rodaje.

Por su parte, Davis reveló que fue abusada a los 17 años: “Él y su ayudante me pidieron que me quede en bikini durante una audición. Steven se me acercó y me dijo que le gustaría interpretar una escena romántica para tener una idea de nuestra química. Me sentí incómoda y lo expresé tímidamente. Él tocó mis partes íntimas”.

Ambas revelaron que hicieron la correspondiente denuncia en el Departamento de Policía de Los Ángeles y ahora la investigación está a cargo de la Fiscalía de la ciudad.