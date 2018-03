Cardona: "Es el dolor más grande de mi vida"

Notas Relacionadas

Luego de la final de la Supercopa Argentina, Edwin Cardona habló sobre el partido que jugó y expresó, sin reparos, lo mucho que significó para él haber perdido una final ante River después de haber sido señalado como uno de los responsables de la derrota.

"Es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Sabemos que vamos a quedar en la historia del club, fue un golpe duro para cualquier jugador, sea hincha de Boca o no. Toda la vida se recordará, pero así es el fútbol y de esto se aprende... Fue una semana complicada y uno siempre quiere ganar, por eso ahora hay que poner pecho, porque lo podemos revertir nosotros”, expresó.

Y agregó: “Como jugador no puedo decir si era penal o no, pero volví a ver el partido, vi todas las jugadas, y no lo toqué... Fue una jugada rápida en la que el árbitro se percató por cómo se tiró el jugador de River. No lo toco ni arriba ni abajo”

Por último, dio por tierra con los rumores que aseguraban que estaba peleado con Carlos Tévez: “Me llevo muy bien con él, aunque no lo crean ha sido una de las personas que más he admirado por su carrera. Es un gran ser humano, un gran profesional”.