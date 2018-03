Principales frases del mandatario

22/03/2018 -

‘Subestimamos la inflación que dejó el gobierno anterior al congelar las tarifas’. ‘Lo peor ya pasó, la Argentina está creciendo, arrancamos con un enero de malhumor, pero hay récord de venta de autos, autos usados, motos, y cemento’. ‘Bajó el desempleo, se generó mucho empleo’. ‘Estamos creciendo, estamos generando más posibilidades’. ‘Hay que trabajar mucho en los programas de recapacitación, necesitamos que la gente se vuelva a insertar’. ‘Si no hacíamos nada, nuestro destino era Venezuela’. ‘Tuvimos que ir a una velocidad que genere el menor daño social, por eso el 66% del presupuesto está destinado, como nunca antes en la historia, a la contención social’. ‘Soy un Presidente que tiene claro que su principal tarea es cuidar a los argentinos’. ‘Desde siempre entendí que la inflación es un impuesto perverso que un mal gobierno le cobraba a la gente’. ‘Desde el primer día dije tenemos que combatir la inflación y lo estamos haciendo, pero no a la velocidad que pensé que lo íbamos a poder hacer’. ‘El sincerar y salir del cepo, una trampa que destruía el crecimiento de la Argentina, llevó a la inflación a que se dispare al 35%’. ‘A fines de 2019 vamos a estar con una inflación de un dígito’. ‘Estamos logrando que sucedan una suma de cosas que no pasaban hace 100 años: bajando la inflación, bajando los impuestos, el gasto público, reduciendo el déficit, creciendo’. ‘Si la gente decide que tengo que continuar, estaré’. ‘El cambio de carátula en la causa de Cristóbal López es inentendible’. ‘Una cosa es no pagar impuestos y atrasarse, pero recaudar impuestos y utilizar la plata para comprar cosas, es como jugar al monopoly con plata ajena’ (sobre Cristóbal López). ‘La política estuvo detrás desde el primer momento’ (los cantos en su contra en las canchas)