Valentino Bica probó en el equipo de Girolami

Fotos ENSAYO. Luego de irse de equipo Barovero Racing, Bica hizo buenos tiempos con el equipo de Franco Girolami.

22/03/2018 -

El campeón santiagueño de karting, Valentino Bica realizó ayer en el autódromo Oscar Cabalen de Córdoba su primera prueba oficial junto a su nuevo equipo de Fórmula Renault que dirige el prestigioso corredor, Franco Girolami (dejó Barovero Racing).

El piloto capitalino de tan sólo 16 años que viene de hacer podio en el Rotax de Buenos Aires en la categoría DD2 en el inicio de temporada, se subió a probar con el equipo de Franco Girolami y quedó más que satisfecho con lo realizado. El corredor seguirá probando durante toda la jornada de hoy, pensando en hacer su debut oficialmente con el equipo de Franco el 1 de abril en Alta Gracia, en la tercera fecha del Campeonato de Fórmula Renault Plus. "Hicimos muchos kilómetros con el auto y me dejó conforme el haber logrado buenos tiempos. Además, Franco, quien compite en el Top Race, me dio una clase teórica muy buena, para sumar experiencia", contó Bica entusiasmado.