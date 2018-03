El Apertura de rugby se inicia con 22 equipos

Fotos CHOQUE Santiago Rugby irá en busca de su primera victoria en el inicio de un torneo que promete tener un buen nivel de juego.

22/03/2018 -

La temporada oficial del rugby santiagueño arrancará este sábado con la disputa del Torneo Apertura, que tendrá a 12 equipos en la Zona Campeonato, 6 en la Zona Interior A y 4 en la Zona Interior B y se extenderá hasta el 2 de junio.

La Zona Campeonato tendrá una primera fase que constará de 5 fechas (todos contra todos) y tras la misma, los 3 primeros de cada grupo conformarán la Zona Campeonato, en tanto que los equipos que ocupen del 4º al 6º puesto jugarán la Zona Desarrollo. En la segunda fase, los 6 equipos de zonas Campeonato y Desarrollo jugarán todos contra todos para determinar el campeón de cada una. La Zona Interior A también tendrá una primera fase de 5 fechas y tras la misma se clasificarán a semifinales los 4 primeros, jugando en esta instancia 1º vs. 4º y 2º vs. 3º.

La Zona Interior B tendrá dos ruedas, para completar 6 fechas que determinarán al campeón.

Zona Campeonato. Grupo A: Olímpico A, Old Lions A, Lawn Tennis B, Santiago Rugby B, Añatuya y Club de Amigos. Grupo B: Lawn Tennis A, Santiago Rugby A, Old Lions B, Olímpico B, Unse y Fernández RC. Interior A: Loreto RC, Termas RC, Ojo de Agua, Dorados, Old Lions Azul y Old Lions Rojo. Interior B: Sanavirones, Bandera, Tintina y Juríes.

La primera fecha, a jugarse este sábado, prevé los siguientes encuentros: Zona Campeonato: Lawn Tennis B vs. Olímpico A; Santiago Rugby B vs. Añatuya; Amigos Fernández vs. Old Lions A; Lawn Tennis A vs. Olímpico B; Santiago Rugby A vs. Unse; Fernández RC vs. Old Lions B.

Interior A: Dorados vs. Loreto; Old Lions Rojo vs. Ojo de Agua; Termas vs. Old Lions Azul. Interior B: Sanavirones vs. Bandera; Juríes vs. Tintina.