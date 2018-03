Olímpico volvió al triunfo ante Ferro

Fotos DUELO. Green alternó buenas y malas en Olímpico. Harper fue el mejor de Ferro. Pero el partido fue para el Negro.

22/03/2018 -

Olímpico regresó anoche a la senda del triunfo al superar a Ferro Carril Oeste, en condición de visitante, por 71 a 65. Maximiliano Stanic (12 puntos y 4 asistencias) y Damián Tintorelli (11 puntos y 11 rebotes) fueron los más destacados en el equipo de Adrián Capelli, que se recuperó de dos derrotas consecutivas y subió al decimotercer lugar en la tabla.

El ex Quimsa Aaron Harper fue el goleador de la noche, con 26 puntos, pero no pudo evitar la duodécima caída consecutiva del equipo que sigue último y que anoche tuvo el debut del ex DT de Olímpico, Hernán Laginestra.

La primera mitad fue de goleo muy bajo, producto de que ambos equipos estuvieron muy erráticos. El primer parcial fue de 15 a 9 para el local, mientras que Olímpico ganó 13 a 7 el segundo, para que al descanso largo se vayan igualados en 22 tantos.

En el tercer arrancó mejor Olímpico, que por fin pudo acertar de tres (dos de Bernardini y uno de Clemente) para ponerse al frente 32 a 27. Pero del otro lado respondió Harper, también con dos triples, más el goleo de Hernández en la pintura para poner otra vez al local al frente por 36-32. El equipo de Capelli retomó el control del juego con la conducción de Stanic. El Negro estaba 44-39 pero cerró mal y quedaron 44 a 42.

Olímpico arrancó con mayor decisión el cuarto final. Clemente se hizo fuerte en la pintura, bien complementado por Tintorelli. El Negro aprovechó todas las falencias del local y con una jugada de doble y falta de Machuca, más una corrida de Green, sacó máxima de 10 (58-48) con 6’ 44’ por jugar. Pero Ferro reaccionó con el aporte de Alessio y Balbi, lo empató en 63, a falta de 3 minutos y medio.

Stanic apareció con toda su jerarquía y, con un triple y un doble, puso 68-63 a Olímpico con uno y medio por delante. La visita ya no sufrió y se quedó con la victoria que lo potencia.