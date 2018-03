Triunfazo de la Fusión ante Huracán en la categoría Cadetes

-

Quimsa consiguió anoche una importante victoria en la categoría Cadetes, al vencer a Huracán por 76 a 63, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2018, que organiza la Asociación Capitalina.

La Fusión sacó adelante un partido complicado, con destacadas actuaciones de Soria, Paglione y Corradi.

En Infantiles, Juventud logró una cómoda victoria frente a Fernández BBC por 69 a 39.

Esta noche se cumplirá la siguiente programación: Sportivo Colón vs. Independiente, en Infantiles y Juveniles; Quimsa vs. Fernández, en Infantiles. Los partidos de Infantiles comenzarán a las 20.15 y el de Juveniles, a las 22.

Mañana continuará la fecha con: Lawn Tennis vs. Jorge Newbery, en Cadetes y Mayores; Tiro Federal vs. Belgrano, en Cadetes y Mayores; Patagonia vs. Red Star, en Mayores; Huracán vs. Quimsa, en Cadetes y Mayores; Juventud vs. Atamisqui, en Infantiles y Cadetes..

Liga Femenina

Huracán y Red Star se enfrentarán esta noche, en el partido que marcará el inicio de la tercera fecha de la Copa Upcn de básquet femenino. El partido se jugará en cancha de Huracán, desde las 21.15.