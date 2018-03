Programaron los cotejos de ida de los octavos

Fotos VISITANTE. Independiente jugará en Catamarca.

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación de los encuentros de ida de los octavos de final del Federal C, en la región centro norte, de la que participan los siete equipos santiagueños que siguen en carrera.

Todos los encuentros se jugarán este domingo 25 de marzo y la programación es la que se detalla a continuación:

16, Los Dorados de Las Termas vs. San Martín de Las Termas (árbitro, Carlos Roldán); 17, Social Bañado de Bañado de Ovanta (Catamarca) vs. Independiente de Fernández (Javier Roldán de Valle Viejo), Atlético Campo Gallo vs. Platense de Añatuya (Williams Abdala) y Belgrano de Nueva Esperanza vs. San Martín de Los Pirpintos (Esteban Banegas).