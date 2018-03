22/03/2018 -

El polifuncional volante de Independiente Jonás Gutiérrez aseguró que se verá hasta dónde peleará el equipo dirigido por Ariel Holan pero que la clasificación a la próximo Copa Libertadores es el objetivo mínimo.

"Veremos hasta dónde nos da para pelear en la Superliga, clasificar a la próxima Copa Libertadores es a lo mínimo a lo que tenemos que aspirar" sostuvo el ‘Galgo’ ya que el ‘Rojo’ se ubica quinto con 36 unidades y es el último equipo que de momento accedería a la edición 2019 del máximo certamen sudamericano entre clubes.

En cuanto a los puntos perdidos, analizó: ‘Nos dio bronca no poder seguir escalando posiciones para pelear el torneo pero nosotros tenemos que estar preparados porque no hay excusas. Cuando uno no está con tanta continuidad, se tiene que preparar para cuando le toque".