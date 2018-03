Tagliafico, feliz por la chance

22/03/2018 -

Por su parte, el defensor Nicolás Tagliafico, quien se prepara para enfrentar a Italia, señaló que puede rendir "mucho más" como lateral, su vigente posición en Ajax de Holanda, y no tanto como central.

"El Ajax tiene una idea de juego parecida a la selección y eso me ayuda", aseguró Tagliafico quien se ganó un lugar como titular en el conjunto holandés.

Tagliafico, de 25 años, indicó que está "muy feliz" por la segunda convocatoria de Sampaoli, la primera fue en el debut del entrenador casildense en la gira amistosa en Australia y Singapur, y que disfruta "mucho más" este momento.

"Me siento más maduro, me lo tomo de otra forma, para aprovechar el momento. Estos son lindos momentos y trato de hacer lo mejor posible. Me adapto a lo que me pide el entrenador, que es lo más difícil", señaló Nicolás Tagliafico.

Argentina jugará ante Italia mañana viernes y el martes 27 disputará el segundo amistoso frente a España en Madrid. El equipo de Jorge Sampaoli, que hoy a las 11 de Argentina (14 de Inglaterra) ofrecerá una conferencia de prensa en la que podría confirmar esa formación, debutará en el Mundial Rusia 2018 el 16 de junio frente a Islandia, por el grupo D que completan Croacia (segundo rival) y Nigeria (tercero).