"Messi es el mejor de todos y lo tenemos nosotros"

Fotos ESPERANZA. Manuel Lanzini (izquierda) dijo que Argentina tiene mucha ventaja al contar con Messi.

22/03/2018 -

El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol Manuel Lanzini afirmó que tener al astro Lionel Messi es como contar "con el ancho de espadas" en la previa del amistoso de mañana ante Italia en la ciudad de Manchester, Inglaterra. "Tener a Messi es como contar con el ancho de espadas. Es el mejor jugador del mundo y lo tenemos nosotros", manifestó Lanzini en diálogo con Fox Sports.

Lanzini, de 25 años, se apunta como el socio de Messi para el primer partido del seleccionado argentino en el año como preparación para el Mundial Rusia 2018.

"Yo tengo que entender a Messi y no él a mí", expresó Lanzini como idea que abarca al resto de sus compañeros para auxiliar al mejor futbolista del equipo.

"Leo es un jugador que no hay palabras para describirlo. Nosotros tenemos que hacerlo sentir cómodo para que saque la diferencia, para que esté claro y resuelva los partidos", dijo Lanzini luego para TyC Sports.

El ex River Plate señaló que hará "todo lo posible" para que el crack rosarino se sienta "cómodo" ante el seleccionado italiano. "Sampaoli nos pide crearle espacios a Messi y el juego intenso y vertical de la Premier League me ayudó bastante", manifestó Lanzini.

El actual mediocampista de West Ham de Inglaterra confirmó que a pesar de una oferta de Liverpool por contratarlo, prefirió quedarse para tener más continuidad con vistas a un posible llamado de Sampaoli.

"El objetivo es hacer las cosas bien en tu club para que te llamen de la selección; quise quedarme en West Ham para tener continuidad", indicó Lanzini quien también expresó su alegría por el triunfo de River Plate ante Boca Juniors en la final de la Supercopa Argentina del pasado 14 de marzo.

El ex número 10 de River señaló que Pablo Aimar, otro mítico enganche del club de Núñez y actual DT de la Sub-17, lo aconsejó durante su estadía en Manchester.

"Aimar me pidió que encare, que consiga espacios, que no tenga dudas", manifestó el ex Fluminense de Brasil quien reiteró su admiración por el ex volante cordobés.