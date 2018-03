Fotos Hubo acuerdo con el sindicato y el comercio local abrirá este sábado

22/03/2018 -

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero y el Sindicato de Empleados de Comercio local llegaron a un acuerdo, por lo que los negocios abrirán este sábado, a pesar de ser feriado nacional. El convenio dejó en claro que los empresarios abonarán doble la jornada laboral, tal como lo establecen las leyes vigentes, mientras que no habrá compensatorio. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa que estuvo presidida por Alejandra Rafael, vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Víctor Paz, titular del gremio de los mercantiles, quienes estuvieron acompañados por integrantes de ambas comisiones directivas. Los empresarios agradecieron la posibilidad de trabajar el sábado "en una situación económica difícil", mientras que desde el sindicato rescataron el diálogo permanente que permite llegar a este tipo de acuerdos. Alejandra Rafael destacó: "Siempre hemos tenido la predisposición con el sindicato para llegar a un acuerdo y agradezco a Víctor Paz". La dirigente explicó que "hay feriados que son días más sensibles que otros y un día sábado es una jornada de movimiento mercantil, además se viene Semana Santa y los días de facturación serán menos". Por otra parte, ambas partes confirmaron que están dialogando sobre el resto de los feriados que restan del año". Semana Santa Si bien todavía no se llegó a un acuerdo con el gremio, Rafael adelantó que no habría inconvenientes durante el fin de semana extra largo de la semana que viene (Pascuas se suma al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas). En ese sentido, adelantó que se estima que la actividad será normal el Jueves Santo, mientras que el Viernes Santo será día no laborable. Respecto del lunes 2 de Abril, existen grandes posibilidades de que tampoco abran los negocios.