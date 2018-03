"Se salda una deuda histórica con los soldados"

22/03/2018 -

En relación con la importancia de esta experiencia, el delegado provincial de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, Dr. Facundo Pérez Carletti, rescató la labor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en conjunto con Cancillería, "no sólo en el acompañamiento a las familias, sino el importante trabajo de la diplomacia argentina para la realización de este viaje".

"Es emocionante que después de tantos años, los familiares de nuestros héroes puedan tener la oportunidad de saber con exactitud que en el Cementerio de Darwin descansan los restos de sus seres queridos. Lamentablemente dentro de los 90 soldados identificados no estuvo nuestro comprovinciano Vicente Antonio Díaz, pero su hermano José no pierde las esperanzas y me pareció un gran gesto invitarlo a viajar a Malvinas", relató.