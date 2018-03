Nicole y Cubero: el divorcio ya no transita en paz

22/03/2018 -

La separación que llevaban adelante en buenos términos Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero tomó otro cariz. La modelo le habría pedido a su abogado que interponga una medida cautelar contra el futbolista para impedir que éste ingrese a la vivienda que compartían en un coqueto country sin su consentimiento.

Si bien en un primer momento, Nicole solo atinó a contestar a los cronistas de los distintos programas: "No voy a ventilar más. El que quiere vivir en un reality, que viva en un reality. A mí no me interesa, no quiero que mis hijas se metan en Google y vean que yo haya hablado mal del padre o algo por el estilo".

Por la tarde, en el programa "Cortá por Lozano", adonde es panelista, se quebró en llanto.

"Yo a su casa no tengo libre acceso. No corresponde que él lo tenga en la mía, por una cuestión de privacidad... Él tiene llaves por las chiquitas. Puede entrar, sacar. Sobre todo, sacar cosas de la casa. Ese fue mi tope, ahí saturé", dijo la modelo en "Cortá por Lozano", sin nombrar las cosas que se llevó el futbolista.

Pero quién sí lo reveló fue la conductora del ciclo, Verónica Lozano. "Ella tiene esta angustia porque él sacó documentos y permisos de las chicas", acotó provocando el llanto de Nicole.

Conmovida, la modelo confesó. "No quiero estar contando intimidades que no corresponden, pero todo el tiempo estoy amenazada por la amiguita (Ivana Figueiras) de él y por él, que sale a aportar algún dato de cosas que no corresponden, como lo de la empresa... No sé lo que están buscando".

Sin poder salir de la emoción, Nicole Nuemann admitió que también la afecta verse juzgada por la decisión que tomó de separarse del padre de sus tres hijas, según reprodujo Ciudad. "Tanto él, como mucha parte de la sociedad, castiga a la mujer porque se desenamora, deja de amar y elije la felicidad, separándose. Entonces, todo el señalamiento está puesto en mí. Y es horrible. Se me fue el amor. Separarse es una oportunidad de felicidad tanto para mí como para él. Y yo, al no estar enamorada, no puedo permanecer al lado de Fabián... Me hubiera parecido injusto quedarme al lado de él... No entiendo cuál es el señalamiento constante. Me cuestionan porque decidí separarme, cuestionan si soy mala madre. ¡Basta! Son cosas que pasan. Se me acabó el amor. Decidí darle una oportunidad a él para que sea feliz y dármela a mí. Además, creo que es un buen ejemplo para mis hijas buscar la felicidad".

La modelo tampoco está feliz con que Cubero haya hecho dormir a sus hijas con su nueva pareja.