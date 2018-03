Fuego cruzado entre la ex de "Poroto" y su actual novia

22/03/2018 -

Tras la separación, Nicole Neumann no ve con buenos ojos que su expareja, Fabián "Poroto" Cubero lleve a sus tres hijas a dormir con su nueva novia, Mica Viciconte, con quien oficializó el romance hace pocas semanas. La confesión la hizo en el programa de Verónica Lozano, adonde Nicole es panelista, y luego de haber escuchado a Viciconte contar que compartió el cuarto con la más pequeña.

"El departamento (de Cubero) tiene dos habitaciones. Yo no dormí con él, dormí en otra habitación. Iba a dormir sola y cuando salgo de lavarme los dientes la del medio (por Allegra) me dice ‘¿te molesta si duermo con vos?’ y yo le dije ‘no, obvio que no’", relató Viciconte en Intratables, de Canal 9.

A raíz de ese hecho, Nicole Nuemann explotó. "Hubo ciertas cosas por las que me tuve que sentar a hablar con las chicas, porque me parecía que no correspondía, y que se cuiden ellas. Por esto de dormir con gente que no conocen, con la que no hay una confianza necesaria ni suficiente al día de hoy. Me parece que dormir, bañarse, ciertas cosas para los chicos... son con mamá, papá, una tía o una abuela. Después, que vayan al cine, a tomar un helado, a andar a caballo, lo que quieran. Me parece maravilloso que se diviertan y la pasen bien". Mica Viciconte usó Twitter para reprocharle a Nicole el "estarla ensuciando" con ese tipo de comentarios.