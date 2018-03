El actor que interpreta a Pol Rubio en la serie catalana "Merlí" confesó que sueña con viajar a la Argentina para hacer teatro

-

Desde que la plataforma streaming Netflix abrió la puerta de millones de hogares argentinos a serie producidas en distintos países, pero especialmente de habla hispano, tras el éxito de sus trabajos muchos actores extranjeros confiensan sus deseos de venir a probar suerte a nuestro país.

Ese es el caso del actor Carlos Cuevas, el joven de 22 años, que interpreta al alumno Pol Rubio en la aclamada serie catalana "Merlí", la cual plantea el método poco ortodoxo -y muy motivador- que pone en práctica el profesor de Filosofía, Merlí Bergeron para enseñar a sus alumnos.

Pues bien, a sabiendas del éxito en la Argentina, Cuevas reveló que uno de sus sueños es viajar hasta aquí para hacer teatro.

"Me encantaría viajar a Buenos Aires. Soy un gran fan del cine y teatro argentino. Me vuelve loco. Uno de los sueños de mi vida es hacer teatro en la Argentina, siempre lo digo aquí también. Además, Barcelona y Buenos Aires son ciudades hermanas en este sentido, conozco a muchos actores que fueron allí a hacer teatro y compañías argentinas que he visto en Barcelona. He visto mucho teatro de Tolcachir, de Veronese, de Daulte", detalló Cuevas en una entrevista radial con el ciclo "Por Si Las Moscas".

La serie "Merlí", que se emitió durante tres temporadas logró un éxito inusitado en Sudamérica. Al respecto, el actor que le da vida a "Pol" confesó: "Merlí es un fenómeno un poco extraño para nosotros. Es verdad que gracias a las redes sociales nos damos cuenta de las cosas que pasan fuera de España, incluso, aquí hay argentinos que nos paran por la calle. Es verdad que cuando se emitió aquí en España, por primera vez, funcionó muy bien y la gente la recibió con mucho cariño. Creo que la clave del éxito que ha tenido es que es una serie que permite empatizar con los personajes y que está planteada para todos los públicos, y enfocada hacia un público joven".