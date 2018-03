Qué opina un ex de Calu Rivero sobre las escenas de sexo

22/03/2018 -

La denuncia pública de la actriz Calu Rivero a su compañero, Juan Darthés, por excesos de besos en la tira "Dulce amor" que protagonizaron en el 2012 sigue dando tela para cortar. Ahora fue Ricardo "El Chino" Darín, expareja de Calu, quien habló sobre cómo se transitan las grabaciones de escenas sexuales, lo que resumió en una frase: "Cuanto más te guste esa otra persona, cuanto más carga tenga como sueño de tu vida, peor irá...".

El hijo de Ricardo Darín, quien reside actualmente en España y mantiene una relación amorosa con la actriz Úrsula Corberó, protagonista de la exitosa serie "La Casa de Papel", amplió su reflexión a cerca de cómo conviene llevar adelante las escenas que narran intimidad sexual entre sus protagonistas: "Sería bueno coincidir con ella, conocerla y tomarte un café. Pero si usted se hiciese actor y le tocara una escena de sexo con Mónica Belucci, le aseguro que no tendría el rendimiento que uno espera...", señaló en la entrevista que brindó, en España, a la entidad que gestiona los derechos de los actores, Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE).

"El Chino" ya lo había comentado en otras intervenciones con la prensa. "Las escenas de cama, sean homosexuales o heterosexuales, se correspondan o no con tu gusto propio, en general son siempre difíciles. No te dan particular alegría", volvió a explicar el talentoso actor, según lo reprodujo Infobae. Y agregó: "Te sientes expuesto cuando reproduces momentos íntimos ante un equipo de 70 personas...".

Cuando le remarcaron que habrá casos en los que los actores sí disfrutan de ese tipo de escenas, Darín fue categórico: "Ni aunque estés enamorado y te toque compartir plano con tu mito sexual de toda la vida. Así te toque rodar con Mónica Belucci, no podrías disfrutar de esa escena como uno fantasea", explicó.

El hijo de Darín está en una gran etapa de su carrera. La última película "El Ángel" que protagonizó para Underground se verá en Francia, y en estos momentos está filmando otra historia con Álvaro Morte, el actor que interpreta a "El Profesor", en la serie "La Casa de Papel".