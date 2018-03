Laura Novoa habló de su paso por "Dulce amor"

22/03/2018 -

Laura Novoa interpretaba a la esposa de Juan Darthés en la telenovela "Dulce amor", adonde Calu Rivero asegura que el galán se excedió en los besos, al punto de sentirse acosada.

"La incomodidad de Calu sirve para que todas las otras incomodidades salgan a la luz", señaló Novoa en el ciclo radial "Por si las moscas", al ser consultada sobre la acusación pública de su colega a Darthés.

Y agregó: "No me metí mucho en el tema, por eso no puedo decir si es una cosa o la otra, pero la incomodidad que sintió Calu es eso y creo que los responsables son los responsables, pero también lo son aquellos que lo contrataron, lo atestiguaron y no hicieron nada para frenarlo", según reflejó Diarioshow.

Por otra parte, la actriz vinculó el reclamo mediático de Rivero con la lucha feminista: "Sirve para comprender que ser mujer hoy por hoy en este mundo es difícil. Está buenísimo que todos reveamos el espacio de machismo que hay en cada una de las personas, en los medios, que hay en la calle", expresó y celebró que "las mujeres puedan empezar a gritar este dolor que venimos acumulando".