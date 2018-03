Verónica Lozano sigue el "minuto a minuto": "Es lo que impera y yo me rijo por eso"

22/03/2018 -

Su vuelta a la TV argentina con "Cortá por Lozano" a través de la pantalla de Telefé quedó opacada por la visita de Mirtha Legrand al programa de la competencia, "El Diario de Mariana". Pero si hay algo que da la programación en vivo es la posibilidad de levantar el rating, en el transcurso de esa emisión o en la siguiente. Y eso, Verónica Lozano lo sabe. "Quiero que me vaya bien y quiero ganar", aseguró Lozano, y agregó, según una entrevista con Diarioshow: "Mi obsesión con el rating empeoró con el tiempo, como cualquier vicio. Es mi forma de trabajar y el equipo lo sabe. El minuto a minuto es lo que impera y yo me rijo por eso".

Y en la actualidad no tiene un solo frente para ver, sino varios, porque durante la franja horaria de su programa otras conductoras, como Fabbiani, juegan sus propios partidos en distintas pantallas.

"Hay varios partidos para ver. Está Mariana (Fabbiani), Pamela (David) en América, Maju (Lozano), después Carla Conte con Rodrigo Lussich, no es fácil. Me da vértigo y algo de miedo porque quiero que nos vaya bien, pero a la vez me estimula a trabajar más, no me abatata", comentó.

"Cortá por Lozano" volvió con nuevo horario, el de las 14.30, y con un renovado panel: Mauro Szeta, Connie Ansaldi, Nicole Neumann, Lizy Tagliani, Paola Juárez, Juan Cruz Sanz y Mariela Fernández.