CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Marzo 2018

Hoy 21:13 -

CANAL 7



08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

07.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2ª EDICIÓN

20.45 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 7

09.30 ARGENTINOS EN LA ANTÁRTIDA

10.00 PANORAMA FEDERAL

11.00 AMBIENTE Y MEDIO

12.00 MARATÓN 2018

13.00 TPA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 LEYENDAS XV

18.30 NUESTRO CLÁSICO

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

18.45 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

EL TRECE

10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA

12.00 EL ZORRO

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

00.00 EN SÍNTESIS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 DE A DOS

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DULCE Y SALADO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CORSOS SANTIAGUEÑOS 2018

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.50 ALGO MUY PERSONAL

10.22 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN DESTINO DE PELÍCULA

10.46 SOPHIE

12.52 BARNEY: LA GRAN AVENTURA, LA PELÍCULA

14.22 MI VILLANO FAVORITO

16.12 SUPER CAN

17.45 HERMOSAS CRIATURAS

20.12 ACADEMIA DE VAMPIROS

22.10 MI VILLANO FAVORITO

00.00 PAN: VIAJE A NUNCA JAMÁS

02.09 EL LABERINTO DEL FAUNO

04.27 LA PROFECÍA DEL DIABLO

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.12 EASY A

07.48 CIRQUE DU FREAK: EL APRENDIZ DE VAMPIRO

09.48 SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS

12.06 LOS INCREÍBLES

14.20 TODO UN PARTO

16.02 LA GRAN AVENTURA LEGO

17.53 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

19.32 IRON MAN 3

22.00 LA GRAN AVENTURA LEGO

23.52 EL FRANCOTIRADOR

02.24 CONDENADOS

04.16 LA ÚLTIMA CARTA: EL TIRO DE GRACIA

TCM

06.00 SPOILER ALERT

06.20 XENA: PRINCESA GUERRERA

07.10 MARRIED WITH CHILDREN

07.35 MARRIED WITH CHILDREN

08.00 LA NIÑERA

08.25 LA NIÑERA

08.50 XENA: PRINCESA GUERRERA

09.40 MARRIED WITH CHILDREN

10.30 LA NIÑERA

10.55 LA NIÑERA

11.20 LA EDAD DE LA INOCENCIA

13.56 SOÑADOR

15.52 EJECUTOR

17.52 EN LA LÍNEA DE FUEGO

19.57 ALGUIEN SABE DEMASIADO

22.00 EL PERFECTO ASESINO

00.04 NICO

01.59 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

UNIVERSAL CHANNEL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

12.00 IT TAKES A KILLER

12.30 ¿CONOCES A JOE BLACK?

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

21.00 MACGYVER

22.00 CAPITÁN PHILLIPS

00.40 INQUEBRANTABLE

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FILLER

09.15 EL INCIDENTE

10.05 RESCATE EN EL METRO 123

12.10 CON LOCURA

13.55 HER DARK PAST

15.40 RESCATE EN EL METRO 123

17.45 CONTROL TOTAL

20.00 LA TEORÍA DEL TODO

22.20 SÓLO UN SUEÑO

00.35 COMETAS EN EL CIELO





A DÓNDE IR

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ “ZEROCULPA”; CON “MONSENIOR TERRENAL”, COMO ARTISTA INVITADO.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.





CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.

CINES

SUNSTAR



TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

14:30 (Cast) Y 17.

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00.30 (Subt)

TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00.40 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

22/03 - 21:45 (Subt)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

17:20 (Cast) 19:40 (Subt)

HILO FANTASMA (2D):

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

22:00 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

19:40 (Cast) 22:00 (Subt)

19:40 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

TITANES DEL PACÍFICO APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LAS AVENTURAS DE PETER RABBIT ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 19:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

MAZINGER Z

ESTRENO 05-04

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

3D Entrada General: $130

De lunes a miércoles $75 exclusivo online

Todos los Viernes $ 75 presencial y online