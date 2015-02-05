CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Marzo 2018
HOY, A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 21:13 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
07.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2ª EDICIÓN
20.45 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 7
09.30 ARGENTINOS EN LA ANTÁRTIDA
10.00 PANORAMA FEDERAL
11.00 AMBIENTE Y MEDIO
12.00 MARATÓN 2018
13.00 TPA NOTICIAS
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 LEYENDAS XV
18.30 NUESTRO CLÁSICO
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
18.45 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA
12.00 EL ZORRO
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
00.00 EN SÍNTESIS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 DE A DOS
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DULCE Y SALADO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CORSOS SANTIAGUEÑOS 2018
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.50 ALGO MUY PERSONAL
10.22 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN DESTINO DE PELÍCULA
10.46 SOPHIE
12.52 BARNEY: LA GRAN AVENTURA, LA PELÍCULA
14.22 MI VILLANO FAVORITO
16.12 SUPER CAN
17.45 HERMOSAS CRIATURAS
20.12 ACADEMIA DE VAMPIROS
22.10 MI VILLANO FAVORITO
00.00 PAN: VIAJE A NUNCA JAMÁS
02.09 EL LABERINTO DEL FAUNO
04.27 LA PROFECÍA DEL DIABLO
TNT
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.12 EASY A
07.48 CIRQUE DU FREAK: EL APRENDIZ DE VAMPIRO
09.48 SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS
12.06 LOS INCREÍBLES
14.20 TODO UN PARTO
16.02 LA GRAN AVENTURA LEGO
17.53 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
19.32 IRON MAN 3
22.00 LA GRAN AVENTURA LEGO
23.52 EL FRANCOTIRADOR
02.24 CONDENADOS
04.16 LA ÚLTIMA CARTA: EL TIRO DE GRACIA
TCM
06.00 SPOILER ALERT
06.20 XENA: PRINCESA GUERRERA
07.10 MARRIED WITH CHILDREN
07.35 MARRIED WITH CHILDREN
08.00 LA NIÑERA
08.25 LA NIÑERA
08.50 XENA: PRINCESA GUERRERA
09.40 MARRIED WITH CHILDREN
10.30 LA NIÑERA
10.55 LA NIÑERA
11.20 LA EDAD DE LA INOCENCIA
13.56 SOÑADOR
15.52 EJECUTOR
17.52 EN LA LÍNEA DE FUEGO
19.57 ALGUIEN SABE DEMASIADO
22.00 EL PERFECTO ASESINO
00.04 NICO
01.59 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
UNIVERSAL CHANNEL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
12.00 IT TAKES A KILLER
12.30 ¿CONOCES A JOE BLACK?
16.00 GRIMM
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
21.00 MACGYVER
22.00 CAPITÁN PHILLIPS
00.40 INQUEBRANTABLE
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FILLER
09.15 EL INCIDENTE
10.05 RESCATE EN EL METRO 123
12.10 CON LOCURA
13.55 HER DARK PAST
15.40 RESCATE EN EL METRO 123
17.45 CONTROL TOTAL
20.00 LA TEORÍA DEL TODO
22.20 SÓLO UN SUEÑO
00.35 COMETAS EN EL CIELO
A DÓNDE IR
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ “ZEROCULPA”; CON “MONSENIOR TERRENAL”, COMO ARTISTA INVITADO.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
CINES
SUNSTAR
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
14:30 (Cast) Y 17.
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00.30 (Subt)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00.40 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
22/03 - 21:45 (Subt)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
17:20 (Cast) 19:40 (Subt)
HILO FANTASMA (2D):
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
22:00 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (2D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
19:40 (Cast) 22:00 (Subt)
19:40 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TITANES DEL PACÍFICO APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:30-20:10 y 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LAS AVENTURAS DE PETER RABBIT ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 19:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- 20:40- (TODOS LOS DÍAS)
VENTA ANTICIPADA
MAZINGER Z
ESTRENO 05-04
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
3D Entrada General: $130
De lunes a miércoles $75 exclusivo online
Todos los Viernes $ 75 presencial y online