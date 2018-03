FÚNEBRES | 23 de Marzo de 2018

Hoy 21:58 -

FALLECIMIENTOS

- Luis Brunetti (Guasayán)

- Veneranda Jesús Santillán (La Banda)

- Patrocinia del Carmen Suárez (La Banda)

- Carlos Andrés Barbieri (Frías)

- Ricardo Enrique Moyano

Sepelios Participaciones

BUENVECINO, MARIA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Su compañera de Humanidades del Colegio Santo Tomás, Ana Cecilia Lugones, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

BUENVECINO, MARIA ROMINA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/18|. La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima en sus tres Niveles (inicial, primario y secundario) participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUENVECINO, MARÍA ROMINA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/18|. "Señor Jesús, tú nos enseñas que la vida de los seres humanos no es solo una realidad para éste tiempo, sino que, después de la muerte, se transforma en nueva dimensión de vida". Sus compañeros y amigos del Instituto Nstra. Sra. del Rosario de Fátima (Nivel Secundario) participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, JOSÉ SALVADOR (Pibida) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Alberto N. Sayes, su esposa Myriam, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, JOSÉ SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. "Que brille para él la luz infinita de Cristo". Sus vecinos y amigos Flias. de Ricardo Ávila, Paulina, Anchi, Porota, Pelado, Flias. de Coca Ovejero, Lola Silva, Capullo Herrera, Gringa Gómez, Guido Beltrán, Cleto Peralta, Mimi de Córdoba, Diego Saavedra de calle Magallanes participan con gran dolor su deceso y elevan oraciones por su eterna paz.

CARABAJAL, JOSÉ SALVADOR (Pibida) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. María Esther Joaquin de Coronel y flia, participan con dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su descanso y resignación para sus familiares.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARÍA AMELIA (MADI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Gerente, auditores, médicos, personal administrativo y de maestranza del Servicio Social Municipal, participan el fallecimiento de la madre del Dr. Sergio Román. Acompañan a su familia ante su pérdida física y elevan oraciones en su memoria.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARIA AMELIA (Madi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio SA, participan con dolor el fallecimiento de la madre del colega y amigo Dr. Sergio Román y Dra. Silvia Bridoux.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARÍA AMELIA (Madi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Servicio de Hemodiálisis Sanatorio 9 de Julio, Cenise SRL, todo su personal acompaña a su amigo y compañero Gustavo Román en tan doloroso momento. Nuestras condolencias.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARÍA AMELIA (Madi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Mavel Navarro de Nader y sus hijos Mónica y Miguel Nader acompañan con oraciones a Silvina, Gustavo, Marta y Julio. Ruegan al Señor fortaleza para sobrellevar tan dolorosa pérdida.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARÍA AMELIA (Madi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y piden oraciones en su memoria. Santiago, Andrea, Sol, Ernestina, Sofía y Franco.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARÍA AMELIA (Madi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Noelia García, Carolina Cabrera, Norma Orieta, Salvador Tasca y Mónica Nader acompañan a Gustavo y Silvina en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARÍA AMELIA (MADI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado, Dr. Sergio Gustavo Román y madre política de la Dra. Silvina Marta Bridoux. Ruegan oraciones en su memoria.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARÍA AMELIA (MADI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Sergio Román y madre politica de la Dra. Silvina Bridoux. Ruega oraciones en su memoria.

CARNIELLIS DE ROMÁN, MARÍA AMELIA (Madi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Dr. Arturo Barbero, Dra. Olga Gaona, Dr. Martin Barbero, acompañan en el dolor a Gustavo y Silvina y elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Roberto, Alicia y Ricardo Molinari participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Zuni Assis de Retamosa participa con profundo dolor su fallecimiento y abraza a su querida amiga Tuty en este difícil momento.

DELTROZZO DE JAPAZE, SELVA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Tuti y a sus hijos con cariño.

LETURIA, HUGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Norma Reyes, sus hijos Daniel, Raúl y Walter y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LETURIA, HUGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/18|. Raúl y Yeny participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Su esposa: Verónica Sagredo, su hijo: Agustín Moyano, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S V ) Org. Amparo. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





Invitación a Misa

ALCAIDE, JUSTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/14|. Vives y vivirás en nuestros corazones. Que el Señor haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Tu esposa Luisa Pacheco, su hijo Ing. Germán Gastón Alcaide Pacheco, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Nstra. Sra de la Consolación de Sumampa, con motivo del cuarto aniversario de su fallecimiento.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo mío, hace 6 años y tres meses que te imagino y no te veo, te siento y no te tengo y el dolor está ahi tan intacto como aquel dia que partiste. Jamás voy a olvidarte hijo, estás presente en cada latido de mi corazón. Te extraño mucho. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zati, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, tu tía Elva, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 19 hs. en tu gruta para recordar tu ausencia física. Que brille la luz que no tiene fin.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su amada familia invita a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica al cumplirse cinco meses de su fallecimiento





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció 23/2/18|. Fuiste un hombre maravilloso viejo, al que amamos con todo el corazón, te pido donde estés nos mandes fortaleza para continuar. Tus hijas Caro y Gaby Quieto.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció 23/2/18|. No volveré a ver tu rostro, ni a oír tus consejos o escuchar tu risa papá, te has ido al Reino de los Cielos y ahi estarás feliz, lo sé porque tu fe te hizo pasar una linda estadía en esta tierra. Espero que la dicha nunca te sea esquiva y que la paz del Señor esté en tu corazón. Tu hija Caro Quieto.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció 23/2/18|. Me consuela pensar que ahora has entrado en un descanso eterno y que te encuentras rodeado de muchos ángeles, me harás falta el resto de mi vida. Descansa en paz. Tu esposa Alicia.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció 23/2/18|. Siempre recordaré a una gran persona que tantos consejos me dio, se lo extraña mucho Luchito. Descanse en paz. Gastón Gay.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció 23/2/18|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento. Lo recuerdan su esposa Sara Alicia, sus hijas Gabriela y Carolina.





Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





SANTILLÁN, VENERANDA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sus hijos Carmen, Alcira, Mirta, Aldo, Blanca, Nora, h. políticos Carlos, Dani, nietos, bisnietos y demás familiares . Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Misericordia, Cobertura Norcen.- Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

SUÁREZ, PATROCINIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Fallecio el 22/3/18|. Sus hijos Cucusa, Graciela y Omar, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia Realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





Invitación a Misa

----------------------------------------





PENÍDEZ, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/16|. Sus padres José Alberto y Chuchí, sus hermanas María Josefina, María Rosalia, sus hijos: Octavio y Maía Carolina Escalada, su cuñado Julián Gomez, sus sobrinos Hernán, Emmanuel Sandez, Iñakí y Michel Gomez, invitan a la misa en su memoria, al cumplirse dos años de su partida al Cielo, que se realizará en la Parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20:30 hs. Ruegan oraciones en su memoria.





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARBIERI, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Dumbi y Alberto, sus queridos sobrinos, ruegan oraciones en su memoria para alcanzar la paz deseada. Con mucho dolor y tristeza. (Frías).

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. La comisión directiva del Círculo Médico de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su secretario de actas, Bruno Brunetti. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. La Dra. Silvia Leticia Ibarra y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de tristeza. Eleva una oración en su memoria. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. La flia. de Ricardo Juez participa con profundo dolor su deceso, acompañando al Dr. Bruno y familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. La familia de Roberto Abad participa con profundo dolor su deceso, acompañando al Dr. Bruno y su flia. en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Sebastián Sayago, su esposa Mariela Nassif, sus hijos María Victoria y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Lucho Fernández, Judith, Carolina, Eliana y Ana Paula sienten tan irreparable pérdida y ruegan una oración por su alma.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Silvia Salim de Baracat, sus hijos Dr. Juan Manuel Baracat, Dra. María José Baracat y Dra. Silvia Edina Baracat y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo y colega Dr. Bruno Luís Brunetti. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Personal médico, administativo, enfermeros, mucamas del Centro Médico San Luis participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Bruno Luís Brunetti, profesional médico de este Centro de Salud. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino, donde no hay lágrimas, dolor ni sufrimientos". Víctor Marianí, sus hijas Zully y Yanina Marianí, acompañan con inmenso dolor el fallecimiento del papá de su gran amigo Bruno, y acompañan a toda la familia, rogando a Dios su eterno descanso. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. "Señor nada me faltará, en sus verdes praderas Él me hará descansar". Walter Deheza participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Bruno. Ruega oraciones en su memoria. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. "Señor ya está en tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Cielos". Silvia Yudi y familia, participan del fallecimiento del padre de su querida amiga Mariel Brunetti. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Querido amigo que descanse en paz. Nunca lo olvidaré. Doy gracias a Dios por su gran amistad. Manuel Argañaraz ruega oraciones en su querida memoria.

BRUNETTI, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Pedro Rodríguez participa con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruega oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

FOGLIA, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/18|. Su amigo y compañero en el Camino de los Algarrobos. Leandro Arce y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, SAÚL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Rectora del Colegio Secundario 25 de Abril de Garza Lic. Sandra I. Loto, cuerpo de profesores, personal administrativo, alumnado, miembros de la Asociacion Cooperadora participan con dolor el fallecimiento del hno. del preceptor Prof. Sergio Fabián González y tío de los alumnos Saulo Altamiranda, Agustín Sosa González y Luana Paz. P. Rogamos una oración en su memoria.

SANCINI, ROSA DEL VALLE (Norma) (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/18|. Querida amiga y compañera fue inesperada tu partida, siempre serás recordada en tu querido Jardincito "Despertar". "Que el Señor te reciba en el paraíso donde no hay pena ni dolor, que brille para vos la luz que no tiene fin". Con hondo pesar se despide tu amiga y compañera Marisa Rodríguez y acompaña a sus familiares en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria, y por su pronta resignación.