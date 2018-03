Doble jornada para el “Municipalidad de Frías”

Hoy 22:05 -

CHOYA, Choya (C) Entre hoy y mañana se pondrá en juego la novena fecha del certamen organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La misma tendrá como escenario las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor de la ‘Ciudad de la Amistad’.

Se recuerda que esta competencia recibe la denominación de Municipalidad de Frías.

Esta tarde jugarán desde las 19.30 se enfrentarán:

Veteranos vs. Colonia Achalco; Los Canarios vs. Deportivo Choya y Panificadora La Deseada vs. La Mexicana; . Mañana alrededor de las 16.30 se medirán: La Casa del Plomero vs. Kiosco Watito; Los Ferroviarios vs. Los Amigos; Panificadora La Suecia vs. Icaño; Influencia vs. M y M Deportes y Carnicería Tres Hermanos vs. Atlético Quirós.

Las posiciones

Las posiciones tiene Kiosco Watito 20 en la punta. Lo siguen La Mexicana 19; Carnicería Tres Hermanos y Ferroviarios 17; M y M Deportes 14; Influencia y La Casa del Plomero 13; Los Amigos 12; Deportivo Choya y Veteranos 11; Panificadora La Deseada 7; Quirós e Icaño 6; Los Canarios y Colonia Achalco 4. Cierra la general el combinado de Panificadora La Suecia con 2 unidades.