La cita por el segundo capítulo del torneo zonal será en Villa La Punta

Hoy 22:07 -

CHOYA, Choya (C) El próximo domingo se pondrá en juego la 2º fecha de la Liga Choyana de Fútbol.

En este caso se trasladará a la serrana localidad de Villa La Punta donde habrá cinco juegos y se espera una gran concurrencia de público de todo el departamento Choya debido a que existen representantes de diferentes localidades de la zona.

El programa dará inicio a las 11.

Están previsto los siguientes choques: Atlético Choya vs. Atlético Villa La Punta; Los Galgos vs. La Juve; Atlético Laprida vs. Los Leones; Los Power vs. El Rejunte y Arsenal vs. El Norte. Tendrá fecha libre el elenco de Casas Blancas.

El resultados de la fecha pasada fueron: Los Power 1, El Norte 2; El Rejunte 1, Atlético Laprida 4; Los Leones 0, Los Galgos 1; La Juve 1, club Villa La Punta 2; Atlético Choya 3, Casas Blancas 1.