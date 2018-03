El certamen “María Eva de Perea” capta la atención de Frías y de toda la zona

Hoy 22:09 -

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Tiro Federal de Frías se disputará la 16º fecha del torneo María Eva Verón de Perea. Este campeonato tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amateur de Frías.

Este certamen tendrá los siguientes partidos:

Mercadito del Valle vs. Los Verdes de Yapeyú que marchan de manera solitaria en la cima con 33 puntos; Los Tornillos vs. El Vasco Carnes; Los Cuervos vs. Barrio Oeste; Kiosco Kachy vs. Maestro Veliz y Loma Negra vs. Vella Competición.

Al cierre de la presente edición se decidía en reunión de comisión directiva los horarios y el día.

Por lo general los dos primeros encuentros del fixture serían hoy por la tarde desde las 18 y los tres restantes desde las 16 de mañana.