Mañana se jugará el tercer capítulo del Torneo Preparación

Hoy 22:11 -

La Liga Profesional Amateur CyAC 2018 programó para mañana el tercer capítulo del Torneo Preparación, de acuerdo con la siguiente programación:

En Superliga 1: 15.30, Las Heras vs. Los Sosas FC (Jrs.); 16.45, Sarmiento FC vs. Siglo XX FC (Jrs.); 18.15, Industria vs. La San Juan (L). En Superliga 2: 16, Choya FC vs. Galácticos (C40); 17.30, San Esteban vs. Anestesia (C45). En Superliga 3: 16, La Posada vs. La Eskina (Jrs.); 17.30, Estrelal Roja vs. Alvi FC (C40). En Superliga 4: 16, Industria vs. Bº Sarmiento (Jrs.); 17.30, Necochea vs. La Marco Sastre (Jrs.). En Superliga 5: 16, Radio Taxi Rojo vs. Sutiaga/Autonomía (L); 17.30, Huaico Hondo vs. La Eskina (C40). En Superliga 6: 16, Almirante Brown vs. Güemes Sport (L); 17.30, Yanda vs. Ciencias Económicas (C45).

En Pichones 3: 16, Los Amigos vs. Metalúrgica Dorrego (C40); 17.30, Los Amigos vs. Unse Exacta (C45). En Pichones 4: 16, Pasaje Oeste vs. Apunse (L); 17.30, Caja Unse vs. Médicos Rebeldes (C45).

En Bioquímicos: 16, Bioquímicos vs. Jorge Newbery (C45); 17.30, Bioquímicos vs. Arquitectos (C50). En Atsa 2: 16, Adi Salud vs. Echeverría FC (L); 17.30, Quirófano vs. Telefónicos (C50). En Alumni: 16, Quilmes vs. Galácticos; 17.30, Yanda vs. Bioquímicos (C40). En Sivipse: 16, Sivipse vs. Menéndez (C45); 17.30, Sivipse vs. Abogados (C50). En Palermo: 16, Copse vs. San José (L); 17.30, Milan vs. Gremio Judicial (L). En Rubia Moreno: 16, Puerto Nuevo vs. 100% Bandeño (C40); 17.30, Contadores vs. La Bomba (C50). En Ingenieros: Ingenieros vs. El Clásico (C45); Ingenieros vs. CyAC Sgo (C50); Ingenieros AFC vs. PVC Banda (C50). En Villa Robles: 16, Villa Robles vs. El Fortín (C45); 17.30, Amigos de Beltrán vs. Copse (C50). En Los Molinas: 16, Farmacia Abdala vs. El Rejunte (L); 17.30, FM Laser vs. Dr. Obrero (C50). En Obras Sanitarias: 16, Red Star Abogados vs. Reg. Valentina (C45); 17.30, Obras vs. Lealcito (C50). En Abogados 1: Abogados FC vs. Imer Cuervos (L); 17.30, Abogados 45 vs. Contadores (C45). En Abogados 2: 16, Abogados Topos vs. Mijovi (C40); 17.30, Cuervos Max vs. Potencia Diesel (C45).

En Médicos: 16, Médicos vs. Maestros Termas (C40); 17.30, Médicos vs. Chacarita (C50). En Upcn: 16, La Loma vs. Stuttgart (Jrs.); 17.30, Mago Repuestos vs. Amigos de Termas (C50). En Gremio Judicial: 16, Gremio Judicial vs. Pilchas Max Mar (C40); 17.30, Gremio Judicial vs. Sarmiento LB (C45).

En UTA 1: 16, UTA FC vs. Bioquímicos (L); 17.30, UTA FC vs. El Porvenir (C40). En UTA 2: 16, La Congreso vs. Sport Garupa (L); 17.30, Sp. Servicios vs. Banfield (C40).