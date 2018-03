Todo listo para el Torneo Aniversario de Fútbol de Los Monkikis

Hoy 22:14 -

El próximo domingo 1 de abril, se jugará un campeonato reducido por el 20 aniversario de Los Monkikis. El mismo se desarrollará en las instalaciones del Club Campo Alegre.

El horario de inicio será el de las 15, sin tolerancia. Jugador que no haya jugado en la primera ronda, no podrá hacerlo en la segunda. Habrá premios para los cuatro mejores ($16000, $10000, $5000 y $3000). Cada diez minutos se jugará un partido.

Este es el programa: Campo Alegre vs. San Esteban de Sumamao; Deportivo Silípica vs. La Lepra; Def. San Lorenzo vs. Escamosos; Los Morenos vs. Eucaliptus; La Portada vs. 5 Hermanos; Upianita vs. San Lorenzo N. F. ; Campo Nuevo vs. Los Yinyin; Villa Verde vs. Juventud de El Simbol; Simbol Celeste vs. La Porteña; La Canchita de Moya vs. Santa Marta; La 14 vs. Buey Rodeo; San Carlos N. F vs. San Esteban (Yayo); Alameda vs. Los Flores; Santa María vs. Calle 6; Calle 2 de La Banda vs. Def. de El Triángulo; Pibitos de Burra vs. Los Negros del Deán; Santa Lucía vs. La Pantera; Villa Pocho vs. Villa Las Delicias; Juventud de Yanda vs. Pasajeros; La Amistad vs. Estudiantes de Ulluas; Los Primos vs. Villa Zanjón; Mingo vs. Mojón; Los Talas vs. La Verdulería; La Sala vs. XX; Santa Rosa vs. La Abrita; Boca de Flores vs. Sarmiento; Los Amigos de Max vs. Los Poros; Los Monkikis vs. La 22.