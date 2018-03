Esta noche se jugará el atractivo capítulo tres en la ciudad de Frías

Hoy 22:17 -

CHOYA, Choya (C) Desde las 20 arrancará una nueva jornada deportiva en la Liga de las Instituciones.

En esta oportunidad será la tercera fecha y tendrá como escenario el estadio el Parque Municipal de Frías.

La última fecha se jugó en la semana con la presencia de numerosos seguidores de esta disciplina.

El programa completo de choques será el que se detalla a continuación:

Panaderos vs. Polideportivo; Técnica vs. Comercio; Tránsito vs. Hípico; Policía vs. La Bio; Obras vs. Bancarios y en el último turno se producirán el enfrentamiento entre Aoma y Loma Negra.

Posiciones

Las posiciones son las siguientes:

Polideportivo y La Bio 6; Aoma y Técnica 4; Tránsito, Hípico, Loma Negra 3; Policía, Bancarios, Panaderos y Comercio 1.

No sumaron puntos el elenco de Comercio.