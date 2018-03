Los barrios seguirán de fiesta mañana

Hoy 22:19 -

Mañana se desarrollará de manera íntegra la octava fecha del Torneo Apertura 2018 de los Clásicos Barriales del Norte, con una gran programación.

En esta oportunidad, los encuentros del primer turno darán comienzo a las 15.30, en todos los escenarios.

Ésta es la porgramación de una jornada con varios atractivos para este sábado:

En B. Aeropuerto, La 21 del Barrio Aeropuerto vs. Mojones (20); Peti FC vs. Los Pibe de Martín (20) y Calle 13 vs. El Fondo de Borges (30). En Mal Paso, La Banda de Memo vs. Juv de Villa Borges (20); Amigo de la 18 vs. Laureles (20) y Mal Paso vs. Ruta Uno FC (30). En Calle 107, Árbol Solo vs. Ruta Uno Jrs (20); Hermanos Juárez vs. Los Pibe del General Paz (20) y Carne La Hacienda vs. El Vajo FC (30).

En Morumbí de Borges, La Plaza Jrs vs. David FC (20); Los Tenas vs. Los Pibe del Pasaje (20) y El Seppse vs. Carne Los Amigo (30).

En Fondo de Borges, Juv de Borges vs. 5º Pasaje Jrs (20); El Poli vs. El Triángulo FC (20) y Polirrubro Ailén vs. Tarapaya FC (30).

En Polideportivo Borges, Los Piratas de la 109 vs. Carne Los Amigo (20); Los Pibes del Paseo Colón vs. Emaús (20) y Rita Car vs. 7º Pasaje FC (30).

En 6º Pasaje, Juveniles de Ampliación Borges vs. Petrolíder (20), Villa Borge vs. Juv de La Bañadera (20) y La Plaza FC vs. La Bañadera (30).

Más partidos

En La Loma, Pasaje 421 Jrs vs. Verdulería Chiki (20), Juan Felipe Ibarra vs. Los Calamares (20), Pasaje 421 FC vs. La Loma FC (30) y Calle 4 FC vs. 6º Pasaje FC (30).

En Chañar, Estrella Jrs vs. Tabú FC (20); Los Pibe de la 18 vs. La 203 de Haico Hondo (20) y Los Puma vs. Gas del Estado (30). En San Martín, Carlito Legui vs. Panificadora Franci (20); San Martín vs. Carro Bar Chara Jrs (20) y La 203 FC vs. Colón FC (30). En Santa Rosa, Los Millo vs. Los 3 Amigo Jrs (20); Tigre Jrs vs. San Marcos (20) y Santa Rosa vs. Los 3 Amigos FC (30).

En Triángulo, San Esteban vs. Barrio Colón Jrs (20); La 23 FC vs. La Banda de Matías Camus (20) y Los Peregrino vs. La Barra (20). En Tarapaya, Juveniles de Tarapaya v. Los Pacífico (20); Estrella del Norte vs. Distri Pachuli (30) y El Vajo de Tarapaya vs. Carro Bar Chara FC (30).