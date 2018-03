Amstel FC arriesga su invicto ante Quilmes

Hoy 22:23 -

Mañana se jugará la quinta fecha del Torneo Apertura, que organiza la Liga Femenina en el complejo deportivo La Redonda de Valencia Fútbol 5.

De la programación se destaca la presentación del líder e invicto, Amstel FC, que jugará ante Quilmes Fem, desde las 18.45, en la cancha Nº 2.

Programa

Cancha Nº 1: 16.30, Leonas FC vs. Manchester United; 17.45, Miller’s vs. Incorrectas; 18.45, Mijovi FC vs. Chaparral Fem; 19.45, Chapecó Luz y Fuerza vs. Revancha Fem.

Cancha Nº 2: 16.30, City FC vs. Chicas Bum Bum FC; 17.45, Milan FC vs. Luz y Fuerza A; 18.45, Quilmes Fem vs. Amstel FC.

Sólo el partido que se jugará en el primer turno tendrá 15 minutos de tolerancia.

El comité organizador informó que a partir de la séptima fecha, no será programados los equipos que adeuden la inscripción.