En El Potrerito se jugará la fecha cuatro

Hoy 22:24 -

La Liga FAN (Fútbol Amateur del Norte) programó para mañana la cuarta fecha de su torneo denominado “Municipalidad de la Capital”, que se juega íntegramente en las canchas del complejo El Potrerito, ubicado en la localidad de Maco.

Los partidos se disputarán en los horarios de las 14.30, 16.20 y 18, con una tolerancia de quince minutos únicamente para los encuentros del primer turno.

Una gran expectativa se generó por este torneo que ya va tomando color y en el que los candidatos empiezan a perfilarse.

Además de los protagonistas, un gran número de seguidores se da cita cada sábado en el predio de Potrerito.

Programación

El programa de partidos es: En Cancha Nº 1: 14.30, O’ Globo Megacotillón vs. Club 10; 16.20, Peluquería Nano vs. La 25 F.C. y 18, Tiendas Tukys vs. Villa las Delicias. En Cancha Nº 2: 16.20, JP del 7C vs. Villa Alem y 18, Los Coyotes vs. Cacheteao Con Coca. En Cancha Nº 3: Malaga vs. Atlas, Maco F.C. vs. Manzana 6 y Telefónicos F.C. vs. Shunko.

En Cancha Nº 4: 15.30, Semillería Rossi vs. Bastianos F.C. y 17, Aesya vs. Hampones. En Cancha Nº 5: 16.20, Necochea vs. Los Pibes de la 11 y 18, Bº Juramento vs. Rhogar. En Cancha Nº 6: All Boys vs. Los Potreros, Real Madrid vs. S23 y Francisco de Victoria vs. La Andes.

En Cancha Nº 7: Racing vs. El Puente, Warriors vs. Colon Gomas y Mailín F.C. vs. Quilmes. En Cancha Nº 8: Bayer Munich vs. Messina, Niupi vs. Newbery y Sacachispas vs. 22 y Media.