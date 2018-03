Los cuartos de final serán la gran atracción mañana

Hoy 22:26 -

El Torneo de los Profesionales tendrá mañana una jornada muy esperada, ya que se pondrán en marcha los play off de cuartos de final del certamen denominado “Municipalidad de la Capital”.

La mayoría de los cotejos de este apasionante torneo se disputarán en el predio denominado “Jugadores Libres”, ubicado sobre ruta 9. En tanto que las canchas de Potrerito también servirán de escenario para estos cuartos de final.

El programa completo es el siguientes:

En Jugadores Libres Nº 1: 14.30, Los Pibes vs. La Alvarado; 16.20, Valencia vs. Kinesiologos F.C. y 18, R.E.C Construcciones (40) vs. Los Cachos.

En Jugadores Libres Nº 2: 14.30, Abogados Cuervos vs. Profesores Montero Sport; 16.20, Brima vs. Cristal; 18, Ciudad Satélite vs. Chelsea y 19.45, La Alvarado vs. Deportivo JJ.

En Jugadores Libres Nº 3: 15.30, Deport. vs. La Reserva y 17.30, La 59 vs. C.A. Deca.

En Jugadores Libres Nº 4: 14.30, Napoli Black vs. Coesa; 16.20, La Esquina vs. Abogados Topos y 18, Metalúrgica Dorrego vs. La Gloriosa.

En Potrerito Nº 4: 15.30, Semilleria Rossi vs. Bastianos F.C. y 17.30, Aesya vs. Hampones.