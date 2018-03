Comercio es el único que tiene puntaje ideal en las dos primeras fechas

Hoy 22:27 -

Cumplidas las dos primeras fechas de la Liga Seniors de Ex Futbolistas, mayores de 35 años, Comercio es el único equipo que lidera el certamen con puntaje ideal, ya que ganó sus dos compromisos.

El Tripero derrotó por 2 a 1 a Mitre A, en el marco de la segunda fecha, y se convirtió así en el único equipo que ganó sus dos primeros partidos.

El resto de los resultados de la segunda fecha fueron: Estudiantes 2, Unión Santiago B 1; Güemes A 3, Unión Santiago A 1; Villa Unión 3, Güemes B 2; Velez Sarfield 6, Mitre B 2 y

Central Córdoba 1, Central Argentino 2.

Posiciones: Comercio 6; Vélez Sársfield y Estudiantes 4; Clodomira, Villa Unión, Mitre A y Central Argentino 3; Güemes B, Güemes A, Central Córdoba y Unión Santiago A 1; Mitre B y Unión Santiago B 0.

ANTETÍTULO: NUEVA LIGA DE VETERANOS C55

TÍTULO: El domingo se levantará el telón el certamen “Pasión Amateur”

La Nueva Liga de Veteranos pondrá en marcha este domingo su primer torneo oficial de la temporada 2018, que llevará el nombre de “Pasión Amateur”.

Los cotejos comenzarán a las 8.30, con 30 minutos de tolerancia. El programa es el siguiente:

En Villa Borges: Estrella del Norte vs. Central Córdoba. En Asociación: Obv Sialle vs. Ateneo San Roque. En Los Potros: Taller Locura vs. Simusa. En Polideportivo Luz y Fuerza: Carrizo Bomba de Agua vs. Luz y Fuerza.

En Villa Tranquila: Veteranos de Estudiantes vs. Óptica Molinari. En Calle 14: Panificadora Lola vs. Tapicería Perú. En La Ancha del Vinalar: Trigoria vs. Ima Construcciones. En El Triángulo: Gus Mar vs. El Triángulo.