Se juega una 4ª fecha con muchos atractivos en la C33 y C40

Mañana se pondrá en marcha la cuarta fecha del Torneo Apertura 2018 que hace disputar la Liga Amateur del Sur. En este sentido, los encuentros del primer turno comenzarán a las 15 y los del segundo, a las 17.

Esta es la programación completa:

En Espíritu Santo, Los Pasajeros vs. Taller El Amigo de Fernández (33) y La Pachanga vs. Corralón San Esteban (40).

En Boca de Los Flores, Bobinados Iver Pereyra vs. Fernández (33) y Papelera el Mundo vs. París (40).

En Alameda de Árraga, a las 17, Atlético Alianza vs. San Antonio (40).

En Halcones Nº1, La Brown vs. Alberto Rueda (33) y Taller El Porteño vs. Arquitectos (40).

En San Martín de La Vuelta de la Barranca, San Martín vs. A. A. Pelé FC (33) y Empresa La Unión B vs. Cioccolani (40).

En Gimnasia de Maquito, Club 504 vs. Agrup.Martín Fierro (33) y Sportivo Araujo vs. Almirante Brown (40).

En Ciclón de Flores, La Pampa vs. Castelli (33) y A. P. Luis vs. La Feria (40).

En Vélez de Maquito, Estudiantes de Ulluas vs. La Verdulería (33) y Expreso Lo Bruno vs. Repuestos El Globito (40).

En Las Monjitas, San Carlos vs. Repuestos El Globito (33) y San Carlos vs. La Brown Malagueña (40).

En El Sur de La Vuelta de la Barranca, UTA vs. R. Thiago y Zoe (33) e Indumentaria Lar vs. Los Santos (40).

En San Pedro, las Heras vs. La Gaucho (33) y Centinelas Unidos vs. El Porvenir (40).

En Villa Yocca, A. P. Luis vs. Chacarita de Fernández (33) y RG Neumáticos vs. Parque Sur (40).

En 8 Hermanos, Villa Yocca vs. Prof. Unidos (33) y Villa Yocca vs. Nuevo Beltrán (40).

En Santa María, Los Monkikis vs, Pritty (33) y Choferes vs. Pritty (40).

En Pichones 2, Super Kids vs. Villa las Delicias (33) y Las Heras vs. Gomería Santa Rita (40).

En Independiente de Beltrán, a las 17, La Fusión vs. Bº Cáceres (33).

En Sara y Mañu San Pedro, Sara y Mañu vs. La Unión (33) y Sara y Mañu vs. A. M. Fierro (40).

En Peñarol de Flores, Villa Antonia vs. Villa Carolina (33) y Joya Gramajo vs. Coy Unidos (40).

En Palermo (La Banda), Foecyt vs. Los Santos (33) y Palermo vs. Club 504 (40).

En París, París vs. Villa Reconquista (33) y Sportivo París vs. Villa Antonia (40).

En Zanjón Nº1, Indumentaria Lar vs. Beltrán (33) y Villa Reconquista vs. la Gaucho (40). La organización confirmó que el jueves 29 de marzo, en cancha de Ciclón de Flores, se medirán desde las 17a Indumentaria lar vs. Pritty (40), en la final del torneo de verano.