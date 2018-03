Fotos Siete años de cárcel para un depravado por violar a una mujer con retraso madurativo

23/03/2018 -

Un vecino de Señora Pujio (Banda) fue condenado a siete años de prisión, previo reconocer que años atrás ultrajó sexualmente a una vecina, que padece retraso madurativo.

Así cimentaron este desenlace el fiscal Rubén Alfonzo y el abogado Rubén Jozami Nassif, defensor de Rubén Alberto Suárez. Fue resultante de un juicio abreviado, ante los camaristas Luis Domínguez, Luis Achaval y Julio David Alegre Paz. Pese al hermetismo, se sabe que el individuo se encontraba desocupado y que aprovechó un descuido de la familia para encerrar y abusar de la mujer.

Incidente

Al poco tiempo, saltó el escándalo y Suárez fue detenido, sospechado del vejamen.

El proceso se dilató, con planteos y apelaciones que forzaron el envío del expediente a varios organismos judiciales.

Ahora, el fiscal Alfonzo reactivó la historia y en la apertura del juicio, el abogado Jozami Nassif solicitó por un juicio abreviado, cuyo basamento es el reconocimiento total del delito.

Consenso

No hubo objeción por parte del fiscal Rubén Alfonzo.

Desde ese requisito indispensable, ayer Suárez fue condenado a siete años de prisión, cerca del mediodía. Suárez fue juzgado por "abuso sexual con acceso carnal", con penas mínimas y máximas de 6 a 15 años, respectivamente.

En disidencia

La sentencia no fue unánime. Votó en disidencia el camarista Julio David Alegre Paz. Extraoficialmente, se sabe que Alegre Paz no compartiría el espíritu de un plenario de vocales, quienes admitieron en juicios abreviados procesos, cuyas penas no sean mayores a los 15 años.

Suárez escuchó la sentencia.

Después un guardia le colocó las esposas y lo condujo al Penal de Varones, en Alsina Nº 850. Podrá requerir un beneficio excarcelatorio al cumplir las dos terceras parte de la condena.