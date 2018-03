"Quique" Wolf contó desopilantes anécdotas del ídolo

Fotos APRECIO. Enrique Wolf y René Orlando Houseman cultivaron una relación de amistad gracias al fútbol.

Enrique Wolf, más conocido como "Quique" fue uno de los tantos futbolistas con los que compartió selección René Houseman. Ayer, el ahora periodista deportivo de ESPN le concedió una entrevista al programa "Con Aire de Radio", que conduce Juan Manuel Carabajal y Guillermo Fernández por Radio Panorama, y contó anécdotas desopilantes del "Loco".

‘Tuvimos la chance de jugar juntos el Mundial 74’, yo jugaba de lateral derecho y él de extremo derecho, o sea que jugábamos por el mismo sector. En el partido contra Italia no lo podían parar, los italianos chocaban entre ellos, era increíble. Él hizo uno de los goles y el otro había sido en contra de Roberto Perfumo. En un lateral yo me apuro en hacerlo y viene y me dice: ‘tranquilo que vamos ganando 2 a 0’. Y le digo: ‘no, estamos 1 a 1’. ‘Pero mirá el cartel’, me respondió. En el tablero decía Houseman y Perfumo. El loco tenía esas salidas de hacer bromas en esos momentos especiales’, rememoró.

"El día que él debutaba en la selección, estábamos concentrados en un hotel en Ezeiza. Ese día había elecciones en la Capital y algunos jugadores tenían que ir a votar, entonces pusieron un remís y el ‘Loco’ se fue. Nadie sabía si tenía que votar o no. Volvieron los remises y Houseman no volvió. De pronto sonó el teléfono en el hotel y era René que lo llamaba al profe para preguntar si se jugaba porque estaba lloviendo. Cuando le dijeron que sí, se fue directamente para la cancha", contó. Y se guardó para el final la mejor: "Jugaban Argentina e Inglaterra en Wembley, antes del Mundial. René estaba en el banco y cuando el técnico lo llamó para que entre, no estaba. Se había ido al vestuario a fumar un cigarrillo. Lo fueron a buscar. ‘¿Tengo que entrar?’, preguntó y pisó el cigarrillo y se fue para la cancha".