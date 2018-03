Velada interprovincial para el viernes 13 de abril

23/03/2018 -

El próximo viernes 13 de abril, en el Coliseo de la ciudad de La Banda, se realizará una velada boxística de carácter interprovincial.

La pelea de fondo será un duelo de invictos y tendrá como protagonistas al santiagueño Hugo "El Ñato" Roldán y al marplatense Lucas Bastida, en la categoría Welter hasta 66,678 kilogramos.

Como semifondo irá el santiagueño Sergio "Baby" Rosales, que combatirá con el bonaerense Luis "El Polaco" Barragán.

Las peleas preliminares serán las siguientes: Gonzalo Latorre vs. Sansón Rosa (Catamarca) 60 kg; Brian Velazquez vs. Nahuel Romero, en 60 kg; Alvaro Carabajal vs. Baltazar Noria, en 60 kg; Mariano Velazquez vs. Pedro Aguirre (Mar del Plata), en 64 kg; Luis Borges vs. Nicolás Ábalos (Las Termas), en 56 kg.

En los próximos días se pondrán en venta las entradas para la gran velada interprovincial, que promete convocar a una importante cantidad de público.