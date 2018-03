Mayer arrancó con todo el Masters 1000 de Miami

Fotos VICTORIA. Leonardo Mayer se impuso en su presentación ante el local Young y sigue adelante en el Masters 1000 de Miami.

23/03/2018 -

El tenista argentino Leonardo Mayer le ganó ayer al estadounidense Donald Young por 3- 6, 6- 4 y 6- 2 y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, Estados Unidos, que repartirá premios por 8.909.960 dólares.

El correntino Mayer, ubicado en el puesto 45 del ranking mundial de la ATP, superó al local Young (110) en dos horas y tres minutos de juego, y en la siguiente instancia jugará contra el croata Borna Coric (36), semifinalista el fin de semana pasado en Indian Wells (perdió con el suizo Roger Federer).

En cambio, el marplatense Horacio Zeballos (66) quedó eliminado al caer con el serbio Dusan Lajovic (108) por 3 -6, 7 -6 (7 -2) y 6-4.

Anoche, al cierre de esta edición, Nicolás Kicker (87) se medía ante el estadounidense Frances Tiafoe (63), en otro partido por la ronda inicial.

Por su parte, el tandilense Juan Martín Del Potro (6), número uno del tenis sudamericano y sucesivo campeón en Acapulco e Indian Wells, jugará hoy ante el holandés Robin Haase.

Además, Diego Schwartzman, campeón este año del ATP 500 de Río de Janeiro y con el mejor ranking de su carrera (16), enfrentará también hoy al chileno Nicolás Jarry (66).

El Masters 1000 de Miami tiene como favorito al suizo Roger Federer, número uno del mundo, quien además defiende el título.

El ruso Daniil Medvedev venció al griego Stefanos Tsitipas por la primera ronda del Masters 1000 de Miami, pero tuvo un festejo con calentura. Parece que al finalizar el encuentro, el de Grecia soltó un par de palabras que no le gustaron al ganador. Por ese motivo, Medvedev se levantó de su silla y quiso encarar a su contrincante: ‘Mejor callate. ¿Al menos me vas a mirar? Mirame. Mirame’, le gritó, pero el árbitro no lo dejó acercarse.

Al parecer, Tsitipas se habría referido a Medvedev como ‘ruso de mierda’. Esto provocó la bronca de su rival, quien dijo que Stefanos era un ‘nene chiquito que no sabe cómo pelear’.