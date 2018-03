23/03/2018 -

César Luis Menotti expresó su dolor por el fallecimiento de René Orlando Houseman y remarcó que a pesar de su partida física "siempre estará presente en un potrero o en una gambeta".

El "Flaco", entrenador del equipo argentino campeón del Mundial 1978 y del Huracán de 1973 con Houseman como protagonista, manifestó que el "Loco" es de "esas personas que no se van nunca" y que siempre estarán "presente en un potrero o en una gambeta".

Menotti aceptó que Houseman "venía mal" de salud pero que siempre "salía ileso" de esas amenazas, pero que "esta vez lamentablemente no pudo".

En diálogo con radio Cooperativa (AM 770), Menotti recordó que un día Diego Armando Maradona le dijo que el "mejor del mundo" era Houseman y no él.

"Nunca razonaba y elegía lo mejor para todos, tanto para él como para el equipo", rememoró.

"Un día en cancha de Vélez tiró un túnel y yo, cuando terminó el partido, le dije: ‘mirá que acá hay que jugar en serio’. Y me contestó: ‘en serio yo jugaba en la villa que si perdía me tenía que ir corriendo para no quedarme sin ropa", contó el "Flaco" con una anécdota que reflejaba el espíritu de Houseman.

Menotti también lamentó cómo atravesó sus últimos años "en manos del desorden social" y "ferozmente utilizado por el mundo de las dirigencias".

"Nunca nadie lo cuidó. Aunque también era difícil, su vida era un torbellino". Sus compañeros han hecho lo posible para ayudarlo con atención médica y psicológica, pero ya era imposible. Él se sentía feliz ahora en Excursionistas. Me decía que su papá iba a estar orgulloso de él". concluyó Menotti.